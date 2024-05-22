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拓展基地、市場 國科會將和經濟部研議推海外科學園區

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
針對台積電不斷往外布局擴充，新任國科會主委吳誠文上午在國科會舉行媒體記者會，表示台積電承諾會將研發留在台灣「我相信」，也希望大家要選擇相信台積電。記者曾學仁／攝影
針對台積電不斷往外布局擴充，新任國科會主委吳誠文上午在國科會舉行媒體記者會，表示台積電承諾會將研發留在台灣「我相信」，也希望大家要選擇相信台積電。記者曾學仁／攝影

經濟部長郭智輝日前表示考慮於海外設置科學園區，國科會今天舉行媒體見面會，主委吳誠文表示，台灣的科技園區是全世界的模範，只要符合國家利益，看是否有一合作機制，協助海外他國發展科學園區，也協助當地台商建立灘頭堡。與此同時，也盼協助友好國家企業來台設廠，共榮互惠。

國科會今年啟動晶創方案，布局海外協助台廠練兵，第一座IC設計海外訓練基地確定落腳捷克布拉格，預計9月正式營運，但挨批是捨近求遠。

吳誠文表示，與周邊國家的人才交流限制其實不多，但產業要以區域政治變化思考布局，人才確實會受市場、政治影響，以捷克為例，台灣國際政治關係比較艱困，「有些國家我們心存感激。」借助他國人才庫共同育才，也拓展雙邊友誼。

此外，郭智輝日前表示考慮於海外設置科學園區，吳誠文指出，台灣廠商若不走出去，就是面臨嚴重的缺工、缺地、缺資源等問題，台灣的科技園區已是世界的模範，加上海外國家的台商也正期盼建立一灘頭堡，只要符合國家利益，基於擴散基地和市場，國科會將和經濟部研議，協助海外他國發展科學園區，也協助當地台商建立一完善管理的機制，「我們獲利，當地政府也獲利。」

但吳誠文也指出，台灣也不能只想著去海外擴廠，也應對等協助他國。近期輝達、超微都表示欲來台設廠投資，外商來台，主責仍在經濟部，但科技預算由國科會編列，屆時雙方會共同討論機制。

吳誠文期望，外商來台，不能把台灣視為一容易取得資源、人力的地區，而是應和台灣的產業協力、上下游共同發展，雙邊都能共榮互惠。

新任國科會主委吳誠文（右二）上午帶領新團隊副主委陳炳宇（右）、副主委林法正（左二）、副主委兼發言人陳宗權（左）上午在國科發舉行媒體記者會，說明並回答國科會未來的布局與方向。記者曾學仁／攝影
新任國科會主委吳誠文（右二）上午帶領新團隊副主委陳炳宇（右）、副主委林法正（左二）、副主委兼發言人陳宗權（左）上午在國科發舉行媒體記者會，說明並回答國科會未來的布局與方向。記者曾學仁／攝影

台商 捷克 經濟部

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