影／台積電將研發留在台灣 國科會主委：我是相信的
針對台積電不斷往外布局擴充，新任國科會主委吳誠文上午在國科會舉行記者會，表示台積電承諾會將研發留在台灣，「我相信」也希望大家要選擇相信台積電。
吳誠文表示賴清德總統提到要均衡發展，不只是南北產業均衡，也要照顧當地特色產業發展，與環境永續議題，會協調經濟部水電供應，持續協助頂尖產業，繼續維持競爭力跟優勢，並強調「會給台積電應有協助」。吳誠文強調無法替台積電宣布任何事情，但憑自己專業推測了解，台灣半導體智慧製造走在全世界前，台積電宣布研發留在台灣「我是相信的」，台積電2奈米研發中心設在新竹，這個研發工作，按照台積電講法是不會外流的，製造廠也是蓋在台灣。
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