快訊

短延時強降雨來了！ 15縣市大雨特報恐下到晚上

輸液大廠造假遭關廠！缺口達196萬瓶 食藥署估10月才能恢復

堅守Windows XP不升級 實測上網2分鐘「病毒全面攻占」最終結果超慘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國科會吳誠文宣示均衡施政 拚功率半導體攻智慧電網

中央社／ 台北22日電

新任國科會主委吳誠文今天表示，施政將著重產業、區域均衡發展，並跨部會推動數位、智慧轉型，以及人才發展等，具體計畫將在3個月內提出。他並指出，達成淨零碳排目標，需提升能源使用效率，將發展功率半導體，挹注智慧電網建設。

吳誠文今天率3位副主委林法正、陳炳宇、陳宗權，舉辦媒體見面會。

吳誠文表示，自己的專業領域是IC設計，從台大電機系畢業後，赴美國攻讀碩、博士學位，1988年初回到台灣，當時正好台積電剛成立，他選擇到清大教書、靠近科學園區，生涯與台灣產業發展之路相當契合；他也曾借調到工研院服務，與產業接觸頗多，因此不論學術、產業，均有相當認識。

吳誠文指出，他受總統賴清德、行政院長卓榮泰之邀入閣，有一大重要任務。護國神山是台灣現在的經濟支柱，但在科技、經濟成功發展之下，具體起了何種作用，能否讓全民感受社會、文化及所有產業的提升。國科會將開始與經濟部教育部、文化部、農業部、衛福部等跨部會合作，具體計畫在3個月內會提出。

吳誠文表示，除與經濟部攜手推動產業數位、智慧轉型，跨部會將基於台灣科技產業實力，不僅協助國際級大型企業，也要協助傳統產業等各行各業發展，「均衡」是賴總統非常強調的施政目標，包含區域、產業的均衡，甚至要進一步運用科技助全民健康、文化均衡發展。

吳誠文指出，淨零碳排也是關鍵議題，背後需要非常有效率的能源使用，這牽涉功率半導體的發展，接下來會在國內既有半導體的基礎，逐步將其建立起來，這是支撐智慧電網，建置硬體模組與系統非常重要的一環。

他表示，目前台灣尚未全力發展功率半導體，未來如果成功，除智慧電網，電動車等產業也可以往智慧化推進，國科會2位新任副主委中，林法正在電力、電網領域耕耘許久，將繼續協助國家綠能產業發展。

吳誠文說，AI（人工智慧）導入食、醫、衣、住、行、育、樂等全產業，除了學術界開發新技術，關鍵在於應用落地，2位新任副主委中，陳炳宇是AI專家，將由他來協助推動。

吳誠文指出，科學園區均衡發展也是施政重中之重，將與教育部合作，利用現有廣大的學界力量、科技大學人力與能力，挹注產業發展，「會努力讓年輕人有機會，留在家鄉就能從事高科技產業」，而園區管理局相關工作將由陳宗權協助督導。

吳誠文強調，國科會的重大任務是要長期穩定協助、提供國家資源給學術界、研究機構，「學術發展我們絕對不會犧牲掉」，原先的前瞻、基礎研究還是會持續推動。

半導體 教育部 經濟部

延伸閱讀

行政院政務委員 陸軍前副司令季連成入列

不斷更新／賴政府宣布新團隊 2024新內閣名單一覽

新政府人事底定「賴系」大贏家 內閣派系一覽表看這裡

賴清德第三波內閣名單揭曉 聲量「他」最高

相關新聞

碳費開徵將導致電價調漲？台電：收碳費與電價無關

碳費開徵在即，立委擔心導致電價再調漲，環境部長彭啟明今日回應，只要台電有減量動作就不會受到影響。不過，台電表示，碳費是用...

碳費需盡快上路 彭啟明：電價較不受影響、房價調漲再了解

新任環境部長彭啟明今首赴立法院質詢，不少立委質詢議題聚焦碳費進度及其開徵後的影響，彭啟明表示，「（碳費）這台車一定要趕快...

國科會拚「全民有感」 3個月內將提產業數位轉型計畫

國科會今舉行媒體見面會，邀請新任主委吳誠文，副主任委員林法正、陳炳宇，以及常務副主任委員陳宗權說明未來重要施政方針。吳誠...

影／台積電將研發留在台灣 國科會主委：我是相信的

針對台積電不斷往外布局擴充，新任國科會主委吳誠文上午在國科會舉行記者會，表示台積電承諾會將研發留在台灣，「我相信」也希望...

拓展基地、市場 國科會將和經濟部研議推海外科學園區

經濟部長郭智輝日前表示考慮於海外設置科學園區，國科會今天舉行媒體見面會，主委吳誠文表示，台灣的科技園區是全世界的模範，只...

國科會吳誠文宣示均衡施政 拚功率半導體攻智慧電網

新任國科會主委吳誠文今天表示，施政將著重產業、區域均衡發展，並跨部會推動數位、智慧轉型，以及人才發展等，具體計畫將在3個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。