都更事業優貸2,000億僅貸三成 內政部答應三方向改善
都更、危老持續推動中，內政部次長董建宏22日表示，都市更新事業優惠貸要點將以提高利率差異、拉長貸款年限及提升推廣效果三方向改善，至於危老獎勵將有機會繼續延長，目前正在進行政策評估。
立院內政委員會於今（22）日進行詢答，民進黨立委蘇巧慧表示，從2006年就上路、促進都更的都市更新事業優惠貸款成效不彰，資金總額度高達2,000億元，執行至今近20年卻只核貸59件，但核貸金額僅526.47億元。
蘇巧慧也提出都更優貸要點遇到的三大問題，包含貸款利率、貸款年限、推廣效果，首先是貸款利率與其他金融機構差異不大，應做出利率差異，進而提高申請都更優貸的誘因。
第二，貸款年限不夠長。都更期程分為三大階段，分別為開發整合，耗時約三至十年；再者是開發審查，耗時約二至四年；最後才是核貸、申請建照、施工階段，換言之，至少需要五到14年的時間才會能走到貸款申請的步驟。
蘇巧慧指出，一開始的開發整合是最需要資金與政府協助的階段，然而都更優貸要點的申請時間點卻在最後核貸、申請建照、施工階段，應將年限拉長，或是將申請貸款的時間提前，才能改善現況；最後，則是貸款要點本身推廣效果不佳。
蘇巧慧也表示，都市更新從1998年推動至今，核定件數共1,149件，危老重建從2017年推動至今已有3,599件，都更推動成效不彰，相關政策必須改善，而危老重建的執行效果顯著，那即將落日的危老獎勵是否可能延長。
董建宏表示，都市更新事業優惠貸要點未來將以提高利率差異、拉長貸款年限及提升推廣效果三方向改善，至於危老獎勵將有機會繼續延長，目前正在進行政策評估。
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