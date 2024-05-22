碳費開徵將導致電價調漲？台電：收碳費與電價無關

碳費開徵在即，立委擔心導致電價再調漲，環境部長彭啟明今日回應，只要台電有減量動作就不會受到影響。不過，台電表示，碳費是用電者付費，且目前只有年碳排超過2.5萬噸的事業體才要繳碳費，換算下來，只有年用電量5000萬度者才會達到2.5萬噸碳排的收費標準。

台電發言人副總蔡志孟說明，台電賣電是因為用戶要用電，並非所有台電發的電是台電自己用掉 ，依照目前碳費徵收版本，只有台電廠內自己用掉的電，才是是台電要支付碳費的項目，用戶端的用電，應該由用戶自己負擔。

蔡志孟表示，就算屆時環境部要求台電代收，台電也只是代收規費性質，例如水費，台灣自來水公司的水費單中，有清除處理費及水資源保育與回饋費等這些代徵費用，並不是水公司的收入，只是代收而已。

若環境部屆時要求，台電是否代收碳費？蔡志孟說，「那還有得談，為什麼要台電幫它收？」排碳量大的企業，台電有用電資料，環境部可據此開單要求排碳大戶繳碳費，台電認為環境部可以自己開單收費，不需要經過台電，代收意願不高。

根據環境部目前的碳費徵收方案，碳費徵收對象在2025年5月底前依前一年溫室氣體排放量申報繳納碳費，不過，費率迄今尚未出爐。

核三兩個發電機組今年7月及明年5月停機後，接替的燃氣發電就會增加溫室氣體排放量；對此，蔡志孟解釋，台電持續推動也是零碳排的再生能源，希望做到再生能源增加速度趕得上核電減少的速度，加上火力發電部分已推動多年減煤增氣，整體而言，還是可使台電的電力排碳係數下降。

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