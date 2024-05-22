快訊

日劇「麻辣教室GTO」資深男星心衰過世 享壽81歲

中捷緊急對講機長按3秒才通話 盧秀燕：研究縮短秒數

張齡予遇詐每張信用卡都被盜刷 追源頭「埋禍3個月」：懊悔沒有挺身而出

碳費開徵將導致電價調漲？台電：收碳費與電價無關

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
徵收碳費會因此帶動電價再漲？台電認為，環境部應該自己向碳排大戶收碳費，不是附加在電費上代收。 圖/本報資料照片
徵收碳費會因此帶動電價再漲？台電認為，環境部應該自己向碳排大戶收碳費，不是附加在電費上代收。 圖/本報資料照片

碳費開徵在即，立委擔心導致電價再調漲，環境部長彭啟明今日回應，只要台電有減量動作就不會受到影響。不過，台電表示，碳費是用電者付費，且目前只有年碳排超過2.5萬噸的事業體才要繳碳費，換算下來，只有年用電量5000萬度者才會達到2.5萬噸碳排的收費標準。

台電發言人副總蔡志孟說明，台電賣電是因為用戶要用電，並非所有台電發的電是台電自己用掉 ，依照目前碳費徵收版本，只有台電廠內自己用掉的電，才是是台電要支付碳費的項目，用戶端的用電，應該由用戶自己負擔。

蔡志孟表示，就算屆時環境部要求台電代收，台電也只是代收規費性質，例如水費，台灣自來水公司的水費單中，有清除處理費及水資源保育與回饋費等這些代徵費用，並不是水公司的收入，只是代收而已。

若環境部屆時要求，台電是否代收碳費？蔡志孟說，「那還有得談，為什麼要台電幫它收？」排碳量大的企業，台電有用電資料，環境部可據此開單要求排碳大戶繳碳費，台電認為環境部可以自己開單收費，不需要經過台電，代收意願不高。

根據環境部目前的碳費徵收方案，碳費徵收對象在2025年5月底前依前一年溫室氣體排放量申報繳納碳費，不過，費率迄今尚未出爐。

核三兩個發電機組今年7月及明年5月停機後，接替的燃氣發電就會增加溫室氣體排放量；對此，蔡志孟解釋，台電持續推動也是零碳排的再生能源，希望做到再生能源增加速度趕得上核電減少的速度，加上火力發電部分已推動多年減煤增氣，整體而言，還是可使台電的電力排碳係數下降。

再生能源 台電 電價

延伸閱讀

新北電路連爆火花四濺如放煙火 民眾嚇壞喊「救命啊！」

徵碳費萬物漲？ 彭啟明：電價較不受影響、房價待稽查

高鐵9列車受無預警停電影響 台電：萬大線工程挖壞電纜

台電挖破仁武水管停水日確定 影響高雄11區19萬戶

相關新聞

徵碳費萬物漲？ 彭啟明：電價較不受影響、房價待稽查

環境部長彭啟明22日首赴立法院質詢。朝野立委仍聚焦在碳費進度以及碳費開徵之後的影響，他表示，目前碳費審議會仍在審查中，意...

碳費開徵將導致電價調漲？台電：收碳費與電價無關

碳費開徵在即，立委擔心導致電價再調漲，環境部長彭啟明今日回應，只要台電有減量動作就不會受到影響。不過，台電表示，碳費是用...

容積把戲／豪宅多一坪就差百萬 建商拚容積移轉先看懂政府臉色

被稱為「 世界最高容積獎勵840％ 」的京華城開發案爭議持續延燒，正因容積率愈高，可蓋出的建築量體就愈多，代表利潤也愈大，連台北市前市長柯文哲也說過，京華城容積率一鬆手就是100億元，可見容積在開發時的重要性。建商有何方法讓建案「長高變胖」？而容積進行移轉時，要如何看懂政府臉色？對於一般民眾來說，又會有什麼影響？

國際的淨零碳排壓力：台灣碳費政策如何受影響？

「淨零碳排」已是國際上重要議題，相關的碳排量規定、碳稅等等更成為影響國際貿易的經濟進程，舉凡美國、歐盟，全球超過70個國家及地區都有相關的碳定價政策或法案出爐；而這股國際趨勢也成為台灣政府相應推出「碳費三子法」的誘因。此外，參照國際經驗，碳定價政策除了確保出口產品不會因碳排問題而居於國際市場劣勢之外，也必須考量高碳排產業的公正轉型問題，例如美國、英國等都是先例。

容積把戲／柯文哲對京華城容積大放送 蔣萬安想討回只剩兩條路？

台北市前市長柯文哲任內對京華城送出「世界最高容積獎勵」，案件爭議近期吵得沸沸揚揚，如今燙手山芋落到現任市長蔣萬安手中，若容積獎勵違法屬實，蔣市府將如何救濟討回？成為重要下一步。 由威京集團主席沈慶京一手打造的特殊球體建物京華城，從甫開幕以來，話題始終不斷，從改建豪宅，到微風集團欲進駐，甚至為了容積率不惜六度槓上郝龍斌市府，即使已拆除重建，爭議依舊存在。

景氣穩定…電力燈號連五綠 4月用電量增幅創兩年半來新高

景氣穩定向上，台灣綜合研究院昨（21）日發布4月台灣EPI電力景氣指數，全國產業高壓以上用電量年增3.35%，用電量漲幅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。