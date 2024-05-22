AI 人才缺口不斷擴大 高仙桂：政府多管齊下培育留才

AI浪潮來襲，對於相關人才缺口該怎麼補齊，國發會副主委高仙桂表示，在高教體系一直有持續在培養，也有擴充STEAM相關系所的能量，實際上政府是多管齊下的在進行中。

國民黨立委謝衣鳳指出，生成式AI相當夯，對於相關人才需求也愈來愈大，我國對的這樣的人才缺口是否有培養計畫？

高仙桂表示，對於此類人才有在相關的高教持續培養，也有擴充STEAM相關系所的能量，同時鼓勵非資訊的系所開設跨領域數位科技微學程，這樣未來他可跨行跨業，因為未來AI是可以到各行各業。

另外，教育部在特別預算上有通過一個國家特別領域教育學院，例如半導體學院等，其中就能培養AI相關人才，還有產學合作，同時也有國外攬才，像是在晶創計畫中，就有納入不管是新創、AI相關人才延攬到台灣，甚至在東歐也有設置攬才據點，事實上政府是多管齊下。

謝衣鳳追問，多管齊下到底有沒有效果？高仙桂說，因為需求是一直在擴增，即便我們一直有在增加，但還是一直都有缺額，但我們會盡量把缺額縮短縮小，這是政策的目標，此次修法最重要的目的就是希望把人才留在台灣，其中針對有獲得碩士、博士學位的油其實特定專業人才，把它需留在台灣居留的時間用折抵的方式縮短，可以提前拿到我國永久居留證。

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