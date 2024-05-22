快訊

日劇「麻辣教室GTO」資深男星心衰過世 享壽81歲

中捷緊急對講機長按3秒才通話 盧秀燕：研究縮短秒數

張齡予遇詐每張信用卡都被盜刷 追源頭「埋禍3個月」：懊悔沒有挺身而出

藐視國會法恐影響外國專業人才來台意願 國發會回應了

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

立法院近日二讀職權修正法案，22日就有立委表示未來該法通過是否會影響外國專業人才來台就業居住意願？國發會副主委高仙桂表示，這些外國人要移居時一定都會比較各國法規，站在公務員角度希望該法能夠訂定更明確一點。

經濟委員會今日邀請國發會列席詢答有關外國專業人才延攬及僱用法修正草案，會中民進黨立委賴瑞隆關心職權修正法藐視國會罪通過後，是否會影響未來在國會接受答詢時，被定罪？

高仙桂表示，來國會答詢基本上都會基於自己執掌業務來回答問題與回應，因此本身應該比較不那麼擔心，不過就站在公務員的角度來看，希望這個法能訂定的更明確一點，未來這個法通過上路後，也會跟同仁來進一步認識這個法。

賴瑞隆說，藐視國會罪跟美國的不太一樣，因為在美國還有一個聽證會可以扣住一個範圍，台灣的立委常常會問出超綱範圍，如果未來回答沒有讓立委滿意就能一直罰款罰到滿意為止。

賴瑞隆說，而我國目前正在積極推動延攬外國專業人才，未來有藐視國會罪後，是否會對於延攬人才方面造成壓力？如果看香港的狀況就是，限縮後外資逃離，很多外國人也都離開了

高仙貴說，因為不太清楚藐視國會罪中是否有規定本國國民。不過就所有人在選擇所有國家就業或移民的時候當然會比較各國法令。

最後，賴瑞隆也強調，未來如果希望台灣能有更多優秀人才來台灣，勢必還是要好好審視我國在法規訂定方面的嚴謹度，應不要造成外國優秀人才來台的壓力，進而影響他們來台灣的意願。

高仙貴也表達自己同事此說法。

國發會 美國

延伸閱讀

立院二讀官員不可反質詢 綠委憂「當初香港就是這樣開始沉淪」

陳昭姿批沈伯洋違反三權分立 立委赴中納管毀憲亂政

NCC人事黃國昌跟柯文哲說法有出入？ 賴瑞隆：矛盾漸增加

林于倫捲徐巧芯大姑詐騙案 民進黨中評會開除黨籍

相關新聞

碳費開徵將導致電價調漲？台電：收碳費與電價無關

碳費開徵在即，立委擔心導致電價再調漲，環境部長彭啟明今日回應，只要台電有減量動作就不會受到影響。不過，台電表示，碳費是用...

徵碳費萬物漲？ 彭啟明：電價較不受影響、房價待稽查

環境部長彭啟明22日首赴立法院質詢。朝野立委仍聚焦在碳費進度以及碳費開徵之後的影響，他表示，目前碳費審議會仍在審查中，意...

容積把戲／豪宅多一坪就差百萬 建商拚容積移轉先看懂政府臉色

被稱為「 世界最高容積獎勵840％ 」的京華城開發案爭議持續延燒，正因容積率愈高，可蓋出的建築量體就愈多，代表利潤也愈大，連台北市前市長柯文哲也說過，京華城容積率一鬆手就是100億元，可見容積在開發時的重要性。建商有何方法讓建案「長高變胖」？而容積進行移轉時，要如何看懂政府臉色？對於一般民眾來說，又會有什麼影響？

國際的淨零碳排壓力：台灣碳費政策如何受影響？

「淨零碳排」已是國際上重要議題，相關的碳排量規定、碳稅等等更成為影響國際貿易的經濟進程，舉凡美國、歐盟，全球超過70個國家及地區都有相關的碳定價政策或法案出爐；而這股國際趨勢也成為台灣政府相應推出「碳費三子法」的誘因。此外，參照國際經驗，碳定價政策除了確保出口產品不會因碳排問題而居於國際市場劣勢之外，也必須考量高碳排產業的公正轉型問題，例如美國、英國等都是先例。

容積把戲／柯文哲對京華城容積大放送 蔣萬安想討回只剩兩條路？

台北市前市長柯文哲任內對京華城送出「世界最高容積獎勵」，案件爭議近期吵得沸沸揚揚，如今燙手山芋落到現任市長蔣萬安手中，若容積獎勵違法屬實，蔣市府將如何救濟討回？成為重要下一步。 由威京集團主席沈慶京一手打造的特殊球體建物京華城，從甫開幕以來，話題始終不斷，從改建豪宅，到微風集團欲進駐，甚至為了容積率不惜六度槓上郝龍斌市府，即使已拆除重建，爭議依舊存在。

景氣穩定…電力燈號連五綠 4月用電量增幅創兩年半來新高

景氣穩定向上，台灣綜合研究院昨（21）日發布4月台灣EPI電力景氣指數，全國產業高壓以上用電量年增3.35%，用電量漲幅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。