藐視國會法恐影響外國專業人才來台意願 國發會回應了

立法院近日二讀職權修正法案，22日就有立委表示未來該法通過是否會影響外國專業人才來台就業居住意願？國發會副主委高仙桂表示，這些外國人要移居時一定都會比較各國法規，站在公務員角度希望該法能夠訂定更明確一點。

經濟委員會今日邀請國發會列席詢答有關外國專業人才延攬及僱用法修正草案，會中民進黨立委賴瑞隆關心職權修正法藐視國會罪通過後，是否會影響未來在國會接受答詢時，被定罪？

高仙桂表示，來國會答詢基本上都會基於自己執掌業務來回答問題與回應，因此本身應該比較不那麼擔心，不過就站在公務員的角度來看，希望這個法能訂定的更明確一點，未來這個法通過上路後，也會跟同仁來進一步認識這個法。

賴瑞隆說，藐視國會罪跟美國的不太一樣，因為在美國還有一個聽證會可以扣住一個範圍，台灣的立委常常會問出超綱範圍，如果未來回答沒有讓立委滿意就能一直罰款罰到滿意為止。

賴瑞隆說，而我國目前正在積極推動延攬外國專業人才，未來有藐視國會罪後，是否會對於延攬人才方面造成壓力？如果看香港的狀況就是，限縮後外資逃離，很多外國人也都離開了

高仙貴說，因為不太清楚藐視國會罪中是否有規定本國國民。不過就所有人在選擇所有國家就業或移民的時候當然會比較各國法令。

最後，賴瑞隆也強調，未來如果希望台灣能有更多優秀人才來台灣，勢必還是要好好審視我國在法規訂定方面的嚴謹度，應不要造成外國優秀人才來台的壓力，進而影響他們來台灣的意願。

高仙貴也表達自己同事此說法。

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