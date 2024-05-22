徵碳費萬物漲？ 彭啟明：電價較不受影響、房價待稽查

環境部長彭啟明22日首赴立法院質詢。朝野立委仍聚焦在碳費進度以及碳費開徵之後的影響，他表示，目前碳費審議會仍在審查中，意見正在收斂。至於碳費對於電價與房價的影響，他則說，台電若有減量動作較不受到影響，但會加強了解對房價影響。

彭啟明22日赴立法院進行環境部業務概況。針對精進溫室氣體盤查及查驗作業，彭啟明表示，下半年工作重點將在於排放量查核、擴大盤查、強化碳足跡係數資料庫、精進查驗機構管理。

有委員直接提到，碳費開徵之後，是否會影響台電10月漲電價？彭啟明回應，若台電有提出相關的減量計畫、有減量動作，將會適用優惠費率，比較不會受到影響，預期對電價影響不大。

另有委員質詢時指出，徵收碳費要玩真的、不要打假球，認為2.5萬噸的扣除額依據、碳洩漏係數0.2的依據都要明確公開說明；甚至已經看到有建商直接公佈因為碳費開徵，新房價跟著漲，「預售屋還跟著碳費一起漲價」，要求環境部應該要儘速查核。彭啟明也允諾將會儘速瞭解，必要時也會啟動稽查。

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