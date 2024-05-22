金萬林因應 NGS 納入健保 高階基因檢測業務將迎來起飛
金萬林-創（6645）21日召開股東會，董事長吳品聰表示，衛福部開始提供癌症病患次世代基因檢測健保補助，預計每年約有3萬名新發癌症患者受惠，金萬林已經針對19大類癌別，提供三種不同給付，金萬林已陸續與國內醫療院所簽約，提供病患符合國際規格的基因檢測服務。
金萬林-創股東會上並承認2023全年財務及營業報告書。因新冠疫情後，PCR新冠肺炎檢試劑及檢測需求減少，2023年全年合併營收為4.15億元，年減38.11%，稅後淨損1.25億元。股東會通過資本公積轉增資每股0.5元。
吳品聰指出，金萬林近年積極佈局高階檢測市場有成，逐漸開花結果，已成為台灣少數取得台灣衛福部LTDS、美國CLIA以及CAP高階檢測認證；代理業務部分，亦已代理數十家國際知名大廠的儀器與試劑品牌，滿足國內生技產業與學研單位的需求，更藉以建立業務合作的基礎。金萬林也成功開發具有FDA 510K要求的自有品牌試劑，為客戶控制預算成本。
此外，為跨入AI智慧檢測領域，金萬林成立子公司元萃數據進軍精準醫療與預防醫療市場，透過在地化的頂尖基因檢測服務，爭取成長快速的全基因檢測商機。
金萬林表示，今年中起，衛福部將開始提供癌症病患次世代基因檢測健保補助，預計每年約有3萬名新發癌症患者受惠，金萬林已經針對19大類癌別，提供三種不同的給付套組，依不同套組最低給付近1萬元，最高近3萬元，健保每年支出約增加9億元。金萬林已陸續與國內醫療院所簽約，提供病患符合國際規格的基因檢測服務。
目前金萬林建置的檢測平台，具有可一次檢測523個癌症相關基因的優勢；同時亦完成自有品牌之「癌症伴隨式診斷檢測套組」，除了可望大幅降低檢測費用，以因應國內競爭，以快速取得市占率，也計劃在美國子公司進行NGS產品相關認證完成後，進行國際市場的推廣，以爭取日益成長的高階檢測商機並擴大營收動能。
展望未來，基因檢測技術突飛猛進，成本降低更有助普及化，商機也將隨之擴增。金萬林秉持「國際規格，在地服務」的精神，在代理業務上，持續引進國際一線品牌，並研發自有品牌的試劑與檢測套組匹配，不但能滿足客戶需求，也可強化黏著度，成為國內醫療院所與學研單位可信賴的夥伴；此外美國公司Gene On Link專注於拓展國際業務，期使金萬林成為具有全球競爭力的高階檢測企業。
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