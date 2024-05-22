景氣穩定…電力燈號連五綠 4月用電量增幅創兩年半來新高
景氣穩定向上，台灣綜合研究院昨（21）日發布4月台灣EPI電力景氣指數，全國產業高壓以上用電量年增3.35%，用電量漲幅創29個月來新高，4月電力景氣燈號續亮代表「穩定」的綠燈，呈現連五綠。
台綜院分析，產業生產動能復甦，主要受惠於AI等新興應用持續熱絡，及傳統產業需求逐步回溫，全國產業用電在去年同期低基期下有顯著成長表現，展望後續景氣有望持續逐季穩健回升。
台綜院指出，製造業方面，資訊通信、電子等產品接單持續增加，用電穩健成長，且部分傳統產業開始擺脫先前疲軟態勢，如塑橡膠製品業、機械設備業等，用電量出現反轉向上增加跡象。整體而言，製造業景氣向上復甦態勢不變。
各界關注的半導體業，受惠於AI、5G、高效能運算等應用快速擴展，帶旺半導體族群，尤其全球最熱門的生成式AI爆炸性成長且快速演進，台灣半導體業憑著高階製程技術在全球居領導地位，受惠程度最高，振奮產業復甦力道。
台綜院表示，4月半導體業用電量較去年同期成長6%，電力景氣燈號續呈穩定的綠燈，「半導體業景氣復甦，有望迎來產業春燕歸來」。
此外，台綜院還提到，4月經濟數據迎來雙喜訊，全國產業用電成長創近二年半以來新高，且外銷訂單年增逾一成，為二年最大增幅。鑑此，在AI需求強勁及去年同期基期偏低因素下，台綜院預測2024年4月經濟成長率為4.3%。
台綜院表示，綜觀來看，國內半導體業在AI浪潮下蓬勃發展，尤其我國在先進製程技術上具高度競爭優勢，推升相關產業起飛發展；加上部分傳統產業在供應鏈恢復常態後，開始回補庫存，國際終端消費也漸次回溫，產業景氣回春，整體製造業朝向正向成長發展。
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