解決漂綠亂象 企業宣告碳中和將訂規範

經濟日報／ 記者邱琮皓廖珮君／台北報導

環境部長彭啟明昨（21）日表示，將啟動綠色成長戰略，首發將與金管會合作推動「綠色金融」；另，為解決漂綠亂象，也與金管會討論，近期將公布「企業宣告碳中和指引」，企業未來要在ESG中宣稱達成碳中和，就必須以公開透明方式揭露達到碳中和的方式。

環境部表示，「企業宣告碳中和指引」將明確訂出準則規範，要求企業完整地公開揭露如何達到碳中和的方式，包含如何自行減碳、或是購買碳權等，都必須明確說明。若未遵守指引，官員表示，也會與金管會等相關部會來討論是否可以有具體罰則，讓企業可以遵循符合國際潮流、公開揭露的重要趨勢。

針對金融業，金管會昨日也表示，將於6月底前發布「金融機構防漂綠參考指引草案」。

彭啟明 金管會 金融業

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