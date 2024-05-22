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國內碳權交易估9月底上路 相關辦法下月發布

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
環境部長彭啟明。記者胡瑞玲／攝影
環境部長彭啟明。記者胡瑞玲／攝影

臺灣碳交所去年成立，外界關注何時能啟動國內碳權交易。據了解，環境部正在研修相關辦法，預計今年6月底發布，國內碳權交易及拍賣平台將於9月底上路。

環境部長彭啟明520上任後，今（22）日將赴立法院衛環委員會業務報告，將揭露國內碳交易最新時程。他昨日召開記者會，向外界報告業務展望時表示，淨零業務將占他六成時間，宣示將全力溝通碳費，加速法制作業。

彭啟明上任後，首場公開行程就是舉行記者會，暢談對環境業務展望，上任後將聚焦三大重點，包括加速碳費法制作業、穩健務實改善空氣品質、精進環評審查措施。

針對外界關切碳費，他以美國《降低通貨膨脹法案》（IRA）租稅抵減與日本綠色轉型（GX）實行會議發行氣候債券為例，「要想出辦法讓棍子、蘿蔔一起發揮效用，找出並推動適用於台灣的蘿蔔政策」。

彭啟明表示，彙整賴總統與行政院長卓榮泰的淨零策略，環境部提出「綠色成長戰略」，也就是又要綠色、又要成長。他指出，碳定價、碳費只是一個過程，希望在任內能走到下一個層次，未來還有更深層的意義。不過他也強調，有共識會比倉促的走更重要。

下一個層次是否是指「碳稅」？彭啟明解釋，參考國際間，最有效的就是應實施總量管制的排放交易，因為有市場機制可以帶動，特別是賴總統中長期碳定價制度已經隱含這樣概念，他將依此方式推動，只有市場機制帶動，才可推動企業更積極的減碳，但這樣一步一步來，先完成碳費、同步再啟動另一個機制。

彭啟明 日本

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