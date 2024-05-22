新任環境部長…彭啟明推動碳費 蘿蔔與棍子並行

新任環境部長彭啟明昨正式上工，針對碳費議題，他表示目前推動減碳，是以碳費當棍子，卻沒有「紅蘿蔔」，因此將找出適用於台灣的「蘿蔔政策」。

彭啟明昨於環境部召開的「環境部業務展望」記者會表示，賴清德總統針對二○五○淨零轉型有五大策略，環境部也朝其策略方向，訂定四大重點政策，包含加速碳費徵收、精進環評審查、改善空品標準、公開首長行程。

彭啟明說，台灣推動減碳的方式為用碳費當「棍子」，但沒有「紅蘿蔔」。為落實目標，要另找新的方法，美國租稅抵減與日本發行氣候債券，就是值得參考的案例；他強調，要想辦法讓棍子、蘿蔔一起發揮效用，推動適用於台灣的蘿蔔政策。

環境部也正研擬「企業宣告碳中和指引」，不管是否為高洩漏風險企業，只要欲宣告碳中和，就要完整揭露碳排量、如何減碳等相關準則，避免有「漂綠」疑慮，預估六月提出草案，後續再與其他相關部會討論。

彭啟明也說，目前研議修正太陽光電的環評認定標準，除現有規定，位於重要濕地者應辦理環評外，擬再增加位於國家公園、野生動物保護區等敏感區位，預計六月底前預告、十二月底前公布草案。

對於爭議不斷的四接議題，彭啟明說，基隆市政府及當地環團提出「海洋生態」、「操船安全」及「港埠營運」等議題，環境部將研議邀請經濟部或開發單位、公民團體各推薦上述領域專家學者各一人，總計六人擔任專案小組初審專家學者，參與審查。

針對環團關心的空氣品質，彭啟明表示，環境部日前已預告加嚴空品標準，後續收到各界要求加嚴意見，將會再檢討空品標準，朝世衛目標前進。至於如何精進環評審查，他說，考量第三階段離岸風電環評審查，常有風場重疊問題，為不浪費行政資源，今年初與經濟部溝通，提出兩階段初審新措施，並納入對環境保護及監測更高標準檢核表。

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