佳世達榮獲美國人才發展協會ATD「卓越學習組織獎」

佳世達科技今（21）日宣布，榮獲美國人才發展協會（ATD）頒發的「卓越學習組織獎」。佳世達以3E人才發展與3P領導力模型為架構，實現組織人才培訓與發展並促成公司績效成長，首次參加全球人才發展界的奧斯卡獎即獲得肯定，更成為今年台灣唯二、也是台灣科技業唯一獲獎的企業，近年台灣企業上榜僅約1%，更凸顯得獎之不易。

佳世達董事長陳其宏表示，人才是企業成長與永續發展的基石，佳世達重視人才發展及領導力，提供同仁創新的土壤與輪調的舞台，促進人才的多元職涯發展。十多年來，累積6300個CIP（持續改善流程）計畫已擴散到大艦隊集團公司以引領創新，主管輪調率超過90%更有效支持了人才歷練和接班計畫。

佳世達透過有計畫的職務輪調，使主管們在組織中不同的職位累積經驗並培養多元思維和專業能力，讓主管們有更多元的領導力廣度和視野，也為組織建立人才儲備管道，以適應快速變化的外部環境。

佳世達近年以大艦隊策略，積極發展醫療、智能方案及網路通訊等高附加價值新事業，除了內部輪調更提供許多外派子公司的機會，輪調主管於多年後申請回總部發展也能將子公司累積的經驗和見解帶回總部，為集團提供更全面性的視野及領導力，形成人才正循環。

佳世達自2007年即積極推動CIP計畫，累計至2023年已超過6300個CIP專案，鼓勵員工參與教育訓練並提出改善專案，影響層面包含研發、製造等功能，並擴及明基醫院、友通資訊等艦隊子公司，效益預估節省近120億元。

創新是佳世達文化的一環，除了持續推動CIP之外，近年也導入RPA（機器人流程自動化）技術，培養同仁數位優化能力，並將技能落實於工作流程當中，減少工時成本亦改善工作效率，估計2023年即節省了超過5000小時的作業時間，改善率達到80%以上。

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