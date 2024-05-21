「iVicon Bosen企業號」 首發團休士頓太空基地考察歸國

總統賴清德就職時宣告進軍太空產業，由美國休士頓「iVicon Space」、「HASSE休斯頓太空與科學教育協會」與台灣合作夥伴「博森國際文教」獨家企劃的2024休士頓太空產學考察團「iVicon Bosen企業號」，日前以首發團之姿前進美國休士頓太空基地。

勤誠興業（8210）董事長、同時也擔任「iVicon Bosen企業號」首發團團長的陳美琪說，此次特別邀請數名頂尖台灣企業家前去休士頓參訪考察，實際從太空產業中看到新興的趨勢及發展，之後也將持續探索全新的商業模式和技術創新，為企業和全球的合作關係上取得重要進展，進而從地表到太空的未來市場，占據有利優勢和地位。

首發團成員還包括全漢企業（3015）董事長鄭雅仁、四維創新材料董事長楊慧玲、凌嘉科技陳威全、英茂資訊陳威志、豐藝電子（6189）策略長陳少翎、速訊數位整合鄭傑仁、博森國際文教執行長許婷怡等人。

他們一同深入NASA詹森太空中心，了解阿提米斯（Artemis）計畫，期盼藉由這次考察，將深耕於太空產業的資源貢獻給台灣企業家，為台灣頂尖企業帶來世界級的技術創新與商業合作機會。

甫上任的總統賴清德，在520就職演說上表示將大力推動台灣的發展，而其中一個方向便是「競逐太空、探索海洋」，誓言要讓台灣成為無人機民主供應鏈的亞洲中心，也要發展下一個世代通訊的中低軌道衛星，進軍全球太空產業。

而事實上，「iVicon Space」、「HASSE」早在20多年前，就已相中太空產業的無限潛力，針對與航空太空機構的合作項目，多年來持續協助各類企業組織、商業計畫及國家計畫，推動科技創新與科研活動、培訓人才，實踐太空教育與經濟活動，並推廣台灣與太空產業的連結。

2024年「iVicon Space」、「HASSE」特別組織台灣產業鏈中有重要代表性的上市企業，包含伺服器機殼、膠帶材料創新、電源系統、顯示及晶片解決方案、半導體製程設備及水處理等領域，進行企業串連，並組成「iVicon Bosen企業號」首發團，於5月10日前往休士頓進行為期九天的高層次訪問。

參訪過程中除獲得NASA內部知識、NASA外部資源，同時也為企業鏈結休士頓在地資源，促成台美政商合作，發展潛在政商網絡、商業太空經濟、產學方面的合作機會，更將對接與產學合作的新創公司、私人太空公司合作供應鏈，進行太空產業know-how和技術的買賣。

此次「iVicon Bosen企業號」首發團，特別安排太空人暨休士頓企業家焦立中博士、美國外交領事、銀行家李蔚華董事長等人一同熱情接待VIP企業家們，並深入NASA詹森太空中心，實際了解阿提米斯計畫，及僅針對特定人士開放的中性浮力訓練中心、NASA太空站控制中心。

首發團並參觀星艦(SpaceX)發射基地，同時到當地各私人太空公司進行參訪，萊斯大學(Rice University)新創中心Lilie Lab的負責人也親自接待，依據各企業想了解及投資的領域，進一步規劃後續合作。

不僅如此，「iVicon Bosen企業號」首發團的企業家們，更前往休士頓市政府拜會主計長Controller Chris Hollins，他表示：「熱烈歡迎台灣企業在休士頓投資！」

行程結束之後，主辦單位「iVicon」和「博森國際文教」仍將持續為「企業號」成員們提供服務，如美國休士頓知名的律師賴清陽，將提供跨國企業的法律諮詢，而詹志輝總顧問則在台灣協助各企業「近程轉換」太空知識與技術，研發製造新創產品與技術。 企業家們深入NASA詹森太空中心，實際了解阿提米斯計畫。博森國際文教提供

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