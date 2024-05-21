金管會挺花蓮震災戶！這8大類貸款免繳息、本金可展延

4月3日花蓮震災，金管會今開跨部會會議，拍定從4月3日起的一年內（到明年4月3日止）的花蓮震災民，可向各銀行申請八大項貸款本金展延、利息免繳，如自住房子因為地震倒塌，房貸本金可展延五年、利息也都免繳。

據金管會統計，目前收到受理件數共164件數，展延金額5億元，後續會請各銀行多關懷自家花蓮震災戶，提供貸款可申請本金展延、免繳息的訊息。花蓮受災戶可向各銀行申請，各銀行再跟經理行(土銀)申請補貼。

這八大類貸款，房貸就分三種毀損狀況，包括1.自住房屋全倒、2.自住房屋半倒，3.非自住房屋全倒或半倒，4.以災區房屋為擔保品的其他貸款，5.保單借款，6.車貸，7.卡債，8.債務協商債務。

銀行局副局長童政彰說，例如自住房屋全倒，災民房貸本金准展延五年、補貼息拉高到3%，等於3%以下房貸息都可以全額補貼，但個別授信案、超過補貼利率，則由各銀行負擔。

又例如信用卡補貼息最高是12%，若受災戶的卡債循環息是14%，中間2%差額就需由各銀行吸收，但也禁止各銀行再去計算循環息。

金管會將會逐年編預算補貼利息，今年將編列1200萬元做補貼，明年視情況再做編列補貼利息預算。

金管會是在今日邀集中央銀行、內政部、農業部、交通部、經濟部、財政部，信保基金，及銀行、產壽險公會、信聯社開會，以政府挺金融、金融挺災民，編列預算補貼災民。

有三大措施，一、各銀行從2024年4月3日起，應開始受理災民申請八大類貸款展延，申請期限是一年，直到2025年4月3日止。

二、八大類債務的利率補貼往上調。1.自住房屋全倒、2.自住房屋半倒，3.非自住房屋全倒或半倒，4.以災區房屋為擔保品的其他貸款，補貼上限均從2%拉高到3%。

本金展延期限以自住房屋全倒可展延5年最長，自住房半倒、或非自住都是展延2年，災區房屋為擔保品則是1年。

5.保單借款補貼利息維持3%，本金展延半年；6.車貸補貼息從4%拉高到5%，本金准展延一年，7.卡債補貼息從4%拉高12%，補貼息拉升最多，本金准展延半年，8.債務協商債務補貼息從3.5%拉高到5%，本金准展一年。

三、為協助受災中小企業災後復原重建，信保基金針對貸款金額100萬元以下的週轉金貸款，研議提高信用保證成數為10成。

童政彰說，過去疫情期間，央行有提供微型企業的紓困貸款（央C），信保基金有到10成，這次是從微型企業再擴大到中小企業，讓中小企業受災戶都可以適用。

至於若非加入信保基金的金融機構（如部分信合社）也會找一個經理行，如農漁會可能洽農業金庫，信合社可能洽合庫，不會讓這些金融機構的中小企業戶用不到這些方案。

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