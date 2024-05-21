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66家石化與塑橡膠產業鏈匯聚美國 NPE商機約1400萬美元

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
廠商發布台灣在機台效能與加工優化、節能減碳等創新應用發展。貿協提供
廠商發布台灣在機台效能與加工優化、節能減碳等創新應用發展。貿協提供

美洲最大塑橡膠工業展NPE日前閉幕，今年台灣共有包括石化塑橡膠原料、機械等66家業者前往參展，其中外貿協會徵集17家、機械公會15家，以台灣館形式向參觀者宣傳台灣機械的優勢，初估此次展覽商機超過1,400萬美元(折合約新台幣4.5億餘元)。

美洲最大塑橡膠工業展於5月6日到10日在奧蘭多奧蘭治縣會議中心盛大展出，睽違6年再次舉辦，吸引約2,000家廠商共同展出。本屆聚焦汽車、建築、消費品、醫療、包裝等產業的創新塑橡膠應用，製程上提供新材料、高效能自動化、循環再利用等符合產業趨勢的應用方案。

台灣參展廠商包括鳳記、李長榮、台塑美國分公司、新光合成纖維、宏恩、大東樹脂、信易電熱、富強鑫（6603）、一億、銓寶、世林、凱傳、高祐、集盛實業等大廠。

經濟部國際貿易署推動的「智慧機械海外推廣計畫」，亦與業者合作辦理產品快閃發表會，展示台灣最新的產業應用方案。

外貿協會指出，台灣擁有完整塑橡膠產業供應鏈，從石化裂解、塑料，再到機械設備、終端製品等，讓台灣在國際塑橡膠市場成為重要的供應國。

目前，台灣塑橡膠設備出口排名居全球第六，近年配合智慧製造、環保材料、3R循環利用趨勢，以客戶角度提供永續創新解方案。

「台灣智慧產業形象館」透過異業合作展現完整塑橡膠供應鏈，除了機械加工設備外，塑膠中心提供可應用於電動車零部件或航太載具的熱塑複材料。

也有6家原料大廠參加展出，包括：回收再造粒廠商宏恩、機能性塑料TPU及ABS指標品牌大東樹脂、客製色母原料廠凱傳、合成纖維指標品牌新光合成纖維、光學領域原料配方大廠高祐，以及加工絲品牌集盛實業，在NPE展示台灣最新且多元的產業應用原料。

此次展覽，貿易署與外貿協會為行銷台灣機械技術優勢，共辦理10場「智慧機械遊擊秀」，聯合業者發布台灣在機台效能與加工優化、節能減碳等創新應用發展。

包含富強鑫的高效、節能等多種射出機台展示、世林的回收再造粒設備的品質優化方案、銓寶的全電式大容量吹瓶方案、第讚的智慧化製袋方案、英太的生質材料造粒方案等，藉由現場主持人與廠商講者互動方式，充分介紹台灣的產品優勢給與會買主，協助台灣塑橡膠產業供應鏈廠商進一步洽商訂單。

外貿協會表示，塑橡膠仍是人們生活的重要材料，據Plastics Industry Association的2023 Global Trends報告顯示，美國2023年塑橡膠製品運輸總價值維持在每月244億到249億美元之間。

此外，美國、加拿大、墨西哥因北美自由貿易協定與短供應鏈趨勢，2022年塑料與塑製品總交易價值仍達2,588億美元，而NPE 2024年也看好高效益生產、創新材料、循環再利用等議題，將引領美洲的塑橡膠產業。

外貿協會 智慧機械

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