正瀚股東會 董座吳正邦：持續多角化開拓市場

農業生技新藥廠正瀚生技今(21)日召開113年股東會，董事長吳正邦主持，會中承認112年營運表冊，並通過股利分別於去年下半年分配1元及今年上半年分配3.09元，合計4.09元已發放完畢。

吳正邦表示，去年全球經濟仍面臨戰爭、經濟通膨壓力且升息的壓力，氣候變遷與淨零碳排趨勢則是近來農業市場與技術最重要的成長推動力，整體農業生產走向精準施用、友善環境與低碳排方向；再再顯示公司精準、高效、低碳的產品符合市場的主流趨勢。

另外，今年來公司積極布局全球市場，112年新取得美國環保局(EPA)核定的一項原體登記證和二項產品登記證；利用循環資材開發全新肥料產品富肽系列，亦新取得八張台灣肥料產品登記證，有助於未來多角化開拓市場。

正瀚去年12月21日完成創新板掛牌上市，全年稅後純益4.63億元，每股稅後純益（EPS）4.76元。

為瞄準世界農業市場需求商機，正瀚表示，自主創新核心關鍵技術研發契合現代農業生產需求高效、精準、低碳的植物生長調節劑(PGR)和肥料產品。後續將以現代生物科技為基礎，透過全功能驗證平台系統性確認功效，在世界主流市場建構田間試驗模式，推動產品取證及上市速度。

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