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因應淨零碳排 中經院推「二創舉」助攻企業面對大趨勢

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

中經院表示，為強化專業功能，擴大服務面向，將推出二大創舉，首開「董事進修課程」，並提供「主題課程客製化」專業服務。

中經院指出，因應全球淨零碳排趨勢，近年來協助政府部門就《碳權、循環經濟、新能源》等提出專業建議，接軌國際，深受社會各界肯定。為強化智庫功能，將進一步與企業攜手面對產業永續發展的機會與挑戰。

關於「開設董事進修課程」方面，中經院表示，主要著眼於企業面對國際新趨勢、新規範的嚴峻挑戰，正確資訊的掌握至為重要。中經院自今年起開辦董事課程，將第一手國內外趨勢與發展，透過專業師資，將最新研究、執行經驗心得與企業朋友分享。

課程主題應有盡有，包括：環境· 社會·公司治理（ESG）、能源政策與新能源發展、全球地緣政治經濟大趨勢與台灣產業機會、循環經濟下的企業責任與減碳策略、數位轉型與營運模式創新、世界新局勢的挑戰與因應、國際經濟趨勢分析、前瞻2025國內外與兩岸經濟趨勢等，歡迎企業報名。

此外，在「提供主題課程客製化、量身訂製服務」部分，則是考量個別企業營運發展需求不同，面對的內外在環境與挑戰互異，為協助企業領導階層了解趨勢變遷、掌握重要資訊，具備與時俱進的經營管理、策略規劃能力，中經院特別精選、彙整各經濟領域的熱門課程，作為企業規劃、安排課程的參考；並針對企業個別需求，提供客製化服務、量身打造，與企業共同探索、深度剖析公司治理相關議題。

中經院為國內權威經濟研究智庫，網羅國內外學者專家，評析經濟情勢，提出政策建言，作為政府施政的重要參據，在全球智庫排名第147位。

大創 減碳

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