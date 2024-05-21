勞部「健康勞動力永續領航企業」選拔6月1日起跑

面對高齡化、少子女化及產業缺工的挑戰，「人力資本」及「健康勞動力」已然成為企業和國家競爭力的關鍵，也是產業升級及國家永續發展最珍貴的資產。為倡議企業重視勞工健康與安全，並實踐超越法規的領先作為，勞動部今(2024)年擴大辦理「健康勞動力永續領航企業」選拔活動，自6月1日起至8月15日受理報名，凡設立於國內營運的公民營事業單位及外商企業，且有編製、申報永續報告書者，均可報名參選。

勞動部表示，為響應全球永續發展行動與國際接軌，並配合金融監督管理委員會要求一定規模之上市(櫃)企業應公開永續報告書揭露ESG的規定，自2022年起推動職場健康勞動力永續發展中長程計畫，率先依據全球永續報告倡議組織發布之GRI 403職業健康與安全準則，訂定「GRI 403職場永續健康與安全SDGs揭露實務建議指南」，提供企業編撰永續報告書揭露職業健康與安全績效指標之參考運用。

勞動部並表示，為樹立標竿學習典範，鼓勵更多企業複製成功經驗，於2023年首度辦理「健康勞動力永續領航企業」選拔及表揚活動，對象涵蓋電子業、金融保險業、化學工業、食品工業及營造業等業別，除由9家獲獎的績優異企業分享其職業健康與安全永續發展經驗，並吸引近百家企業參加交流學習。

勞動部表示，今年選拔活動將以「高層實踐承諾、強化健康勞動力、擴大影響力」之人本精神為評選重點，除了擴大參選資格，不限事業單位規模及產業別外，考量將有更多中小型企業首次編製及申報永續報告書，特別新增「新興楷模獎」，並將提供優良案例及一系列輔導資源，同時開辦輔導企業提升供應鏈管理相關講習、發展相關工具數位學習教材及舉辦論壇交流活動等，積極協助企業在全球市場中不斷強化自身的競爭力和營運韌性，並且帶動供應鏈共同提升健康與安全體質，佈局未來的健康勞動力。

勞動部強調，因應國際潮流及缺工的挑戰，企業應秉持「以人為本」的精神，不斷強化健康與安全的工作環境，進而邁向多元、公平及共融(DEI)的友善幸福職場新境界。2024年「健康勞動力永續領航企業」選拔活動相關資訊，請至勞動部職業安全衛生署官網「職場永續健康與安全SDGs專區」瀏覽或掃描圖片QR code，歡迎有永續理念的企業踴躍報名參選。

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