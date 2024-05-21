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森崴能源股東會／郭台強盼新政府大力支持新能源發展

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
森崴能源董事長郭台強（右）及總經理胡惠森（左）。陳昱翔/攝影
森崴能源董事長郭台強（右）及總經理胡惠森（左）。陳昱翔/攝影

森崴能源（6806）21日召開113年股東常會，通過112年度盈餘分配案，每股配發現金1.5元。董事長郭台強指出，新能源發展面臨與社會住宅類似的抗爭問題，特別是在天然氣電廠的建設上，但因電力建置是著眼於未來國家重大基礎建設之需求，屬公共利益，期盼政府大力支持，讓業者放心推動下去。

森崴能源董事長郭台強表示，今年的能源議題很熱門，從創能到缺電，核能再啟動等，先前和碩董事長童子賢倡議重啟核三和核二，但新政府就職堅持非核家園，這點讓人困惑。尤其目前能源業者普遍面臨抗爭問題，任何人都不願在住家旁設立電廠，但台灣發展半導體、AI建置都需要大量電力，若無法突破設置障礙，新能源是否能趕上經濟發展需求，將是目前的主要擔憂。

森崴能源總經理胡惠森補充說明，九崴天然氣電廠是依法取得台電IPP（民營電廠）合約、及台糖土地符合設置規範，建置目的是為了支應未來南科三期擴建後半導體大量投資需求的電力，提早規劃興建的民營電廠，屬於公共利益的國家基礎建設。台積電、雪隧、高鐵開發前也都遭遇民眾抗爭，但這些重大建設都有政府的全力支持，希望卓院長帶領的新政府能支持協調，依法行政解決修法問題的關鍵，促進新能源項目的推進。

展望未來，郭台強表示，太陽能發電不穩定，只有在有太陽時才能發電，晚上無法發電，因此有了儲能和風力發電的發展。與台電合作的離岸風電項目今年將有很大突破和進展。同時，森崴能源也參與了3-2期離岸風電區塊開發的競標，大型投資項目至少一千多億元，需要策略夥伴和政府支持，以降低成本和分擔風險，希望有所突破。

郭台強認為，國內綠能需求持續成長，符合ESG要求，也是森崴能源發展的重要方向。森崴能源也將持續投資國內、外新能源項目，包括光、風、水、氣等新能源開發建設，並投資越南及其他海外市場的太陽能、水力發電廠，創造綠能的持續成長。

太陽能發電 郭台強 電廠

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