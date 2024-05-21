台史央行簽署合作備忘錄 賴清德總統見證
中央銀行首次與外國央行簽署第一個合作備忘錄，獻給史瓦帝。中央銀行總裁楊金龍21日與史瓦帝尼央行總裁蒙尼斯（Philemon F. Mnisi）完成簽署「中華民國（台灣）中央銀行與史瓦帝尼王國中央銀行合作備忘錄」，雙方盼藉此備忘錄（MOU），共同增進兩國央行的合作與關係。
總統賴清德21日上午與史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世雙邊會晤，並共同見證央行與史國央行簽署合作備忘錄。這是我國央行繼台巴（巴拉圭）央行合作協定後，新增一合作友邦。
央行表示，兩國央行簽署的合作備忘錄，目的在雙方互惠前提下，透過實地考察訪問、執行個案研究、資訊及經驗分享等方式，進行互動與交流，史瓦帝尼是非洲重要國家之一，與史國簽署MOU可增加我國央行對非洲金融情勢更多了解的機會。
央行指出，史瓦帝尼王國為我國重要盟邦，與史瓦帝尼王國央行簽署合作備忘錄，象徵開啟台史合作新頁，未來雙方將在此備忘錄架構下，攜手合作，達成互惠互利的長遠目標。
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