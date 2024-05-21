AI應用+傳產需求回溫 4月產業用電創29月最大增幅

台灣綜合研究院今日發布4月EPI電力景氣指數，4月全國產業高壓以上用電量較去年同期成長3.35%，創下29個月以來最大漲幅；主要受惠於AI等新興應用持續熱絡，以及傳統產業需求逐步回溫，全國產業用電在去年同期低基期下有顯著成長表現，整體產業電力景氣燈號續呈穩定的綠燈。

4月全國產業用電成長創2年半以來新高，且外銷訂單年增逾一成，為2年最大增幅，在AI需求強勁及去年同期基期偏低因素下，預測2024年4月經濟成長率為4.3%。

台綜院指出，國內半導體業在AI浪潮下蓬勃發展，尤其在先進製程技術上具高度競爭優勢，推升相關產業起飛發展；加上部分傳統產業在供應鏈恢復常態後，開始回補庫存，國際終端消費也漸次回溫，產業景氣回春，整體製造業朝向成長發展。4月經濟成長由於用電成長表現亮眼，以及新興科技應用需求暢旺與低基期等因素挹注下，經濟呈高成長率表現，展望後續景氣有望持續逐季穩健回升。

台綜院指出，受惠於AI等新興應用持續熱絡，以及傳統產業需求逐步回溫，全國產業用電在去年同期低基期下有顯著成長表現，4月全國產業高壓以上用電量較去年同期成長3.35%，為2021年底以來用電量最大漲幅，台電高壓以上用電方面，4月整體產業用電量較去年同期成長2.78%，其中製造業用電成長1.46%，服務業用電成長9.02%。

各產業方面，製造業因AI、高效能運算等需求持續擴展，電子科技產業生產動能蓬勃發展，尤其半導體業、電腦、電子及光學製品用電穩健成長；部分傳統產業開始擺脫先前疲軟的態勢，如塑橡膠製品業、機械設備業等，用電量出現反轉向上增加跡象，4月全國整體製造業用電量成長2.31%，製造業電力景氣燈號續呈穩定的綠燈，景氣向上復甦態勢不變。

但化學材料業及塑、橡膠製品業都受到中國大陸取消我國部分ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議） 貨品關稅優惠，終端需求偏弱，其中化學材料業4月用電跌幅收斂為負1%，電力景氣燈號尚維持衰退的藍燈。所幸第二季產業旺季來臨，加上紅海危機和巴拿馬運河乾旱問題，推升化學品價格上漲，業者加速回補庫存，帶動國際需求增加，外銷訂單因國際油價上漲推升石化產品價格，加上客戶回補庫存，較去年同期翻紅為正成長；與用電量兩者走勢來看，化學材料業產業景氣有望由谷底翻揚向上。

塑、橡膠製品業雖同樣受ECFA 取消優惠關稅影響，終端需求偏弱，惟第二季為產業旺季，設備稼動率回升並回補庫存，塑橡膠產品價格上漲，4月用電量較去年同期大幅成長至雙位數11%，電力景氣燈號由藍燈轉向為黃藍燈。

至於半導體受惠AI、5G、高效能運算等應用快速擴展，半導體族群憑藉著高階製程技術在全球居領導地位，受惠程度最高，振奮產業復甦力道；4月半導體業用電量較去年同期成長6%，電力景氣燈號續呈穩定的綠燈。電腦、電子及光學製品業受5G、高效能運算及雲端資料服務需求熱絡，以及人工智慧相關新興科技應用持續擴展，4月電腦、電子及光學製品業用電成長19%，電力景氣燈號由穩定的綠燈轉為向上揚升的黃紅燈。電子與資通訊產品因買旺盛，外銷訂單呈雙位數成長，電腦、電子及光學製品業持續成長復甦。

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