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兩年半以來最大漲幅 台綜院4月全國產業用電量增3.35%

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

台灣綜合研究院21日發布4月台灣EPI電力景氣指數，全國產業高壓以上用電量較去年同期成長3.35%，為2021年底以來用電量最大漲幅，創下二年五個月的歷史新高。

台綜院分析，主要受惠於AI等新興應用持續熱絡，以及傳統產業需求逐步回溫，全國產業用電在去年同期低基期下有顯著成長表現，整體產業電力景氣燈號續呈穩定的綠燈，展望後續景氣有望持續逐季穩健回升。

另在台電高壓以上用電方面，4月整體產業用電量較去年同期成長2.78%，其中製造業用電成長1.46%，服務業用電成長9.02%。

台綜院指出，製造業因AI、高效能運算等需求持續擴展，電子科技產業生產動能蓬勃發展，尤其半導體業、電腦、電子及光學製品用電穩健成長，且部分傳統產業開始擺脫先前疲軟的態勢，如塑橡膠製品業、機械設備業等，用電量出現反轉向上增加跡象。整體而言，4月全國整體製造業用電量成長2.31%，製造業電力景氣燈號續呈穩定的綠燈。製造業外銷訂單年增逾一成，受惠AI應用及雲端產業需求持續暢旺，資訊通信、電子等產品接單持續增加，與用電量兩者走勢來看，製造業景氣向上復甦態勢不變。

此外，台綜院還提到，受到美國通膨表現黏滯影響，市場預期高利率環境時間恐將延長，制約全球經濟復甦力道；惟受惠AI人工智慧、高速運算等新興科技應用需求不斷攀升，且國際終端需求回溫，部分傳統產業供應鏈庫存啟動回補，經濟成長持續朝正向發展。4月經濟數據迎來雙喜訊，全國產業用電成長創近二年半以來新高，且外銷訂單年增逾一成，為二年最大增幅。鑑此，在AI需求強勁及去年同期基期偏低因素下，台綜院預測2024年4月經濟成長率為4.3%。

台綜院表示，綜觀來看，國內半導體業在AI浪潮下蓬勃發展，尤其我國在先進製程技術上具高度競爭優勢，推升相關產業起飛發展；加上部分傳統產業在供應鏈恢復常態後，開始回補庫存，國際終端消費也漸次回溫，產業景氣回春，整體製造業朝向正向成長發展。4月經濟成長由於用電成長表現亮眼，以及新興科技應用需求暢旺與低基期等因素挹注下，經濟呈高成長率表現，展望後續景氣有望持續逐季穩健回升。

景氣燈號 製造業

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