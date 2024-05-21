快訊

超會記仇3生肖！虎加倍奉還、牛恨一輩子、「這生肖」最可怕來陰的

橫跨半個基隆！殺人未遂犯醫院逃脫路徑全曝光 搭公車逃往八斗子瑞芳

「蛤！要嫁客家人」新嫁娘不解為何親友都反對？網掀偏見論戰

志聖股東會／總座：掌握 AI 基礎建設資本支出商機

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

志聖（2467）21日召開股東常會，董事長梁茂生在股東大會期間談到接班傳承，並看好在擁有集團完整歷練與資源的總座梁又文帶領下，成長性越來越明顯。

梁又文並在談景氣時提到，雖然全球外部因素供應鏈斷鏈、地緣政治、美中貿易戰使供應鏈變遷等持續，大環境之下電子業消費產品前景也沒有特別好，不過志聖產品多元化發展也掌握了AI基礎建設資本支出商機，此部分客戶訂單能見度高甚至到3-5年，雖然客戶不會馬上全部下單，而是在風險控管下逐步分段，不過這過程相當重要，志聖希望幫助客戶發展到世界第一。

志聖 股東 資本支出

延伸閱讀

年輕型失智者再度點燃生命之光

弘塑、辛耘 挑中長天期

519白色恐怖記憶日宣示大會 陳菊哽咽致詞

台積概念股 強強滾

相關新聞

台泥華麗轉身 張安平：TCC 已名正言順成為集團控股公司

台泥（1101）21日召開股東會，董事長張安平表示，台泥的英文名稱「TCC」已經不只是台灣水泥公司Taiwan Ceme...

台南市區高CP值物件 房仲達人曝南區有2字頭

統計全台2024首季買賣移轉棟數，台南市以6,865棟，年成長率近4成，年增率居六都之冠。有在地網友詢問台南大樓「哪裡還...

影／台泥股東會 張安平：台泥走在對的路上

台灣水泥股份有限公司今天舉行113年度股東會，董事長張安平以簡報發表公司的發展及願景。張安平表示，2018年以前，台泥的...

桃園絕版1字頭重劃區曝 環境清幽退休族最愛

台灣房屋根據桃園市不動產交易e指通近一年房價數據，統計全市成交量超過100件生活圈新成屋均價，結果顯示，新成屋平均交易單...

台中兩大頂尖五星級酒店插旗 這兩區房市後勢看漲

中部科技產業鏈持續擴張，躍升為國際商務重鎮，也吸引不少頂級品牌飯店看好大台中發展潛力，紛紛搶進精華地段。其中，位於西區草...

全台新屋均價站穩5字頭！ 專家：還看不到極限

新政府上任，房市怎麼走？591新建案比較近2020年、2024年兩次新政府上任當年新案價量指出，六都、新竹的進場個案合計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。