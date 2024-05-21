統一超攜手富邦媒 合作循環包裝生態圈

超商龍頭統一超今天宣布，攜手富邦媒旗下momo購物網，加入「momo循環包裝生態圈」，為超商首創。消費者可以到全台逾6900家7-11門市，歸還momo購物網的循環袋，以提倡包材循環再利用。

統一超表示，響應國際減碳趨勢、展現永續「綠實力」，自2021年起持續推展包裝包材減塑策略，為減少網購包裝使用量，提倡包材循環再利用，即日起加入富邦媒的「momo循環包裝生態圈」。

7-11與momo購物網攜手合作，消費者可以到全台逾6900家7-11門市歸還momo購物網的循環袋，鼓勵消費者體驗綠色網購。

消費者欲歸還循環袋，可就近到全台7-11任一門市使用ibon機台，列印出單據連同循環空袋交給門市店員，即可完成循環包裝再利用。

7-11門市回收的循環袋，將會由momo購物網整理、翻新，並再次投入網購商品的出貨包裝使用。

統一超表示，近年從門市設備到商品服務均扣連「地球永續、你我日常」，促進各項綠色消費作法，momo購物網自2020年推出以倉儲回收膠膜製成的可重複使用循環袋。

本次由經濟部商業發展署促成統一超商與momo購物網的合作，藉由遍及全台據點最多的7-11門市，擴大觸及民眾生活場域，落實網購包裝減量與循環使用，希望實踐ESG綠色循環經濟。

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