快訊

超會記仇3生肖！虎加倍奉還、牛恨一輩子、「這生肖」最可怕來陰的

橫跨半個基隆！殺人未遂犯醫院逃脫路徑全曝光 搭公車逃往八斗子瑞芳

「蛤！要嫁客家人」新嫁娘不解為何親友都反對？網掀偏見論戰

美國非投等債 享YUM收益機會

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美國4月份核心通膨CPI指數年增率降溫，提振對聯準會降息的預期，加上穩健的經濟環境，正是布局美國非投等債的好時機。投資專家表示，美國非投資等級債與美股走勢長期呈現高度相關性，在美股多頭未熄火之前，美國非投等債表現仍值得期待，建議投資人可加碼布局。

瀚亞投信指出，由於股市已漲多，加上債券資產評價仍處於甜蜜點，使資金開始流入債券市場，藉機卡位降息後所帶來的利多，而非投資等級債在經濟展望樂觀下，可提供較多的收益，對想參與行情的投資人而言，可選擇擁有「YUM」三大優勢的瀚亞投資-美國非投資等級債券基金。

儘管經濟展望看似樂觀，但不確定性仍偏多，尤其高利率對經濟的影響程度仍存在未知數，應以合理的風險，追求較好的報酬，而美國非投資等級債正是最佳的選擇，可讓投資人在收益上（Yield）更加有感。

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金聚焦在美國市場，而美國屬全球最大的非投等債市場，可選擇的債券標的也較多，加上美國經濟仍屬穩健，企業信貸基本面也亮眼，換言之，該檔基金因聚焦在美國市場，能提供投資人較多的防禦力。

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金研究團隊如同專業的管理大師（Master），緊跟產業周期，靈活調整投資組合，相較基準指標，該檔基金高配能源、金融、通訊及交通產業，尤其地緣政治因素支撐油價，將有利於能源非投資等級債的表現。

瀚亞投信表示，該檔基金專業團隊透過信評部位調整，避開極端風險，仍可掌握非投資等級債利差收斂的效益，同時也力求降低波動風險，基金於各期間的標準差，均低於同類型平均，加上自成立以來，長期違約率低於指數水準，由此可見團隊在追求績效之際，風險上也進行嚴格的把關與控管，可讓投資人達攻守兼備效益。

債券 美國經濟

延伸閱讀

大陸選股重於選市 公用事業等標的看好

龐培歐出回憶錄 書中籲美方承認台灣是自由主權國家

【即時短評】賴清德就職演說過關 華府是天真還是自信？

伊朗直升機墜毀罕見求援！美國務院：因後勤問題無法協助

相關新聞

AI是高薪保證？資誠發布AI職缺報告 具相關技能薪資增25%

資誠（PwC）發布「2024全球AI職缺動態調查報告(PwC' s 2024 AI Jobs Barometer)」，自...

外送下一步／平台合併握有絕對議價權力 貿然提高抽成恐成三輸局面

Uber日前宣布將併購Foodpanda在台灣的外送業務，在業界投下震撼彈，雖然併購案還需要公平會審議，但餐飲業者已經「挫咧等」，認為市場若只有一家獨大，中小型餐飲業者將失去議價能力，未來外送平台若要提高抽成，業者將毫無抵抗能力，現在只能看著辦。

外送下一步／疫情紅利吃完平台龍頭走下坡 專家歸納脫困3策略

走過疫情紅利，外送平台產業進入景氣循環下行階段，過去的勝利方程式不再，這時候，誰能端出新商模、玩出新花樣，就有機會走出困境；資策會MIC資深產業分析師胡自立歸納出國際平台最常採用的三項策略，來看它們如何利用這些策略，延伸自己的未來發展路。

輸液缺貨 衛福部協商短期擴產

因違反「藥事法」ＰＩＣ／Ｓ ＧＭＰ相關規定，製造生理食鹽水、葡萄糖注射液等藥品的永豐化學公司遭衛福部勒令關廠，以致傳出缺...

兩年最強…上月外銷訂單增10% 本季有望持續正成長

經濟部昨（20）日發布4月外銷訂單金額為471億美元，年增10.8%，表現優於預期，並創兩年來最大增幅。經濟部統計處長黃...

4月外銷訂單 傳產貨品接單…黑翻紅

經濟部昨（20）日發布4月外銷訂單金額，傳產貨品接單表現似乎出現曙光。包括基本金屬製品、塑橡膠製品及化學品等傳統貨品接單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。