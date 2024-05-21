美國非投等債 享YUM收益機會

美國4月份核心通膨CPI指數年增率降溫，提振對聯準會降息的預期，加上穩健的經濟環境，正是布局美國非投等債的好時機。投資專家表示，美國非投資等級債與美股走勢長期呈現高度相關性，在美股多頭未熄火之前，美國非投等債表現仍值得期待，建議投資人可加碼布局。

瀚亞投信指出，由於股市已漲多，加上債券資產評價仍處於甜蜜點，使資金開始流入債券市場，藉機卡位降息後所帶來的利多，而非投資等級債在經濟展望樂觀下，可提供較多的收益，對想參與行情的投資人而言，可選擇擁有「YUM」三大優勢的瀚亞投資-美國非投資等級債券基金。

儘管經濟展望看似樂觀，但不確定性仍偏多，尤其高利率對經濟的影響程度仍存在未知數，應以合理的風險，追求較好的報酬，而美國非投資等級債正是最佳的選擇，可讓投資人在收益上（Yield）更加有感。

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金聚焦在美國市場，而美國屬全球最大的非投等債市場，可選擇的債券標的也較多，加上美國經濟仍屬穩健，企業信貸基本面也亮眼，換言之，該檔基金因聚焦在美國市場，能提供投資人較多的防禦力。

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金研究團隊如同專業的管理大師（Master），緊跟產業周期，靈活調整投資組合，相較基準指標，該檔基金高配能源、金融、通訊及交通產業，尤其地緣政治因素支撐油價，將有利於能源非投資等級債的表現。

瀚亞投信表示，該檔基金專業團隊透過信評部位調整，避開極端風險，仍可掌握非投資等級債利差收斂的效益，同時也力求降低波動風險，基金於各期間的標準差，均低於同類型平均，加上自成立以來，長期違約率低於指數水準，由此可見團隊在追求績效之際，風險上也進行嚴格的把關與控管，可讓投資人達攻守兼備效益。

商品推薦