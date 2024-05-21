AI是高薪保證？資誠發布AI職缺報告 具相關技能薪資增25%

資誠（PwC）發布「2024全球AI職缺動態調查報告(PwC' s 2024 AI Jobs Barometer)」，自2012年以來，AI職缺成長速度為所有職缺的3.5倍，額外具備相關技能，薪資成長幅度可達25%。受影響較大的產業，如金融服務業、資訊科技業和專業服務業，員工產值自2018年以來成長近五倍。

資誠人資長暨人資管理顧問公司董事長林瓊瀛指出，企業要在AI技術蓬勃發展浪潮站穩一席之地，需培訓員工數位技能，才能使組織具備轉型與成長所需動能；對個人來說，提升數位技能勢在必行，因為所有產業都無法置身於AI技術革新與轉型外。

根據調查，機器學習等AI技術職缺，自2012年以來成長7倍，而其他職缺至今成長2倍。早在ChatGPT問世以前，AI職缺成長速度已在2016年超越所有職缺。AI同樣也滲透到各產業白領工作者，資訊傳播業職缺對AI技能的需求較其他產業高5倍，專業服務業高出3倍，金融服務業則是高出2.8倍。

資誠指出，AI加速數位時代職能轉型，從2019年至2023年職缺變化來看，容易被AI取代的職位如UI設計，減少46%、Javascript設計減37%、電話行銷及電腦繪圖分別少37%與30%。反觀，AI與機器學習等相關職缺增加逾倍，增幅113%、智慧設備增81%、自然語言處理成長64%。

報告中分析，無法被AI取代的職缺數量也見成長，2019年以來增加幅度最高者為表演藝術、體育和娛樂，增155%，其次為個人護理與服務成長82%、能源公用事業增58%與環保類多了48%。

以美國、英國、加拿大、澳洲和新加坡2023年薪資數據與職缺條件來看，非AI技術職位而額外具備AI技能薪資成長幅度平均可達25%。以美國來看，額外具備AI技能的薪資成長幅度，最高為資料庫設計與管理師，增幅53%，律師增49%、銷售與行銷經理成長43%、財務分析師也有33%成長、應用程式開發工程師與系統分析師分別增加32%與30%，會計師增18%。雖薪資成長幅度各地有別，仍凸顯AI技能對企業的價值。

報告中也引述018年至2022年經濟合作暨發展組織(OECD)數據，金融業、資訊科技業、專業服務業等AI滲透率較高的產業，勞動力產值成長率相較於其他產業，可高出4.8倍以上，可見採用AI有利於擴大產業產值，進一步提升薪資成長、經濟成長。

這份報告蒐集歐洲、北美和澳洲等15個經濟體、超過5億分職缺，研究AI對就業、技能、薪資和生產力的影響，以衡量AI對經濟滲透與發展。

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