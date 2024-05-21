賴就職避談住宅政策 專家推原因示警：房價不宜再衝高

新任總統賴清德20日上任並發表就職演說，內容包括民主台灣七大展望，三大方向，但對民怨最高的居住問題，僅以不到三十個字表示：未來幼托、長照、社會住宅等服務，要延續擴大；物價、房價、貧富差距等問題，要不斷改善。

房市趨勢專家李同榮表示，賴清德就職演說明顯避談住宅政策，主要原因可能有四：

一、無為而治：

今年上半年至今，股市房市雙漲，高房價高民怨對新內閣而言，實在一時也找不出方針治理，頻繁的打房政策卻壓不住房市的甩尾現象，加上新青安專案助燃房市，政策使然，新政府無言以對，住宅政策只好暫時無為而治。

二、蔡規賴隨：

雖然蔡政府住宅政策目標諸多未能兌現，包括空屋移轉社宅政策完全失敗，房價越打越高，但若新政府再空談目標也打不動年輕族群人心，因此乾脆「蔡規賴隨」，延續蔡政府的危老都更、增建社宅、包租代管、租金補貼等政策。

三、準備大力整頓房市：

沒選舉壓力，政策可以不作為，但也可能會有大作為，房價若再衝高，民怨勢必沸騰，政府也會承受不了，賴政府就會提出更強而有力的打房政策，只要高談居住正義的政策，立法院大概也擋不住針對高房價的打房政策。

四、打算改弦易轍：

既然蔡政府住宅政策無法得到年輕選票認同，以賴總統急想創新突破創造政績亮點的個性，很可能乾脆大幅的改弦更張，重新建立一套完整住宅政策，創造新政府的政策亮點。

李同榮表示，如果是第三、第四個原因，那麼現階段的房價實在不宜再衝高，否則不但會激發民怨，也會激怒政府。

而政府如果打算改弦易轍，也應了解，住宅政策核心問題不在炒作，炒作是果，高房價高利差才是炒作之因，而高房價的核心在於低總價剛需的供需失衡問題，只有從長線治本方針著手，高房價才有可能獲得疏解。

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