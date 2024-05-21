年薪90萬工程師想結婚買房 求問人生PR多少？網友熱議

日前有網友Po文求問，自己大學畢業後擔任傳統產業機構工程師，工作資歷5年，年收入大約是90萬元，目前戶頭裡的現金存款破百萬元，夢想是買台200萬的名車、在雙北市有間2房１廳的房子，然後結婚生子，不過已經快要30歲了，因為常常加班到晚上9點多無法維繫感情，導致最近交往的新對象也吹了，迷惘中的原Po覺得自己到底在瞎忙活什麼，「這樣的人生PR是多少呢」？

此文一出引發網友熱烈回覆，有人建議原Po「辛苦一下準備面試的東西？投看看科技業機構看薪資能不能漲快一點」、「試試來科技業當機構工程師吧，我年資不到一年就有六字頭了」、「跟我差不多的年紀跟收入，但我也放棄結婚，著重在規劃退休金」、「我年薪是你三倍都不敢買房，你還想雙北買啊？」「這夢想有點高標，要不要砍點規格啊，我推薦買中古屋不要買車，找到老婆但不要生小孩」、「房子是會增值的東西，車子是會貶值的東西，妻子孩子要趁你年輕找，所以房子、女友優先」。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，行政院主計總處公布2023年全年受僱員工人數平均為817萬8千人，全年每人每月總薪資平均為58,545元，以原Po收入來看，已經勝過7成以上的受薪階級，且由於機械是工業之母，許多領域都需要機構工程師，原Po年紀尚輕，建議可攻讀在職碩士班，取得研究所學歷有助於未來的職涯晉升，而且擁有碩士學位等同於拿到更有競爭力的起薪，尤其外商企業有經驗的機構工程師，年薪兩百萬亦不少見。

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