美國、已開發歐洲、歐非中東等市場股票基金 迎來資金淨流入

美國最新通膨數據顯示降溫跡象，聯準會官員則表示會持續觀察通膨狀況來確認是否朝向目標前進，同時也降低了市場對於升息的預期。回顧全球股票型基金資金流向，過去一周包括美國、已開發歐洲、歐非中東以及亞洲不含日本等市場的股票基金迎來資金淨流入，其中又以美國股票基金單周迎來120.55億美元，動能居全球市場之冠。

回顧過去一個月，安聯投信表示，因高於預期的通膨與就業數據降低市場對聯準會降息的預期，市場甚至一度出現升息的聲音，金融市場有所回跌、且波動增加，全球股票指數4月下跌3.4%，已開發市場表現相對疲弱，新興市場在中國的帶動下，表現則相對強勢。

安聯投信表示，今年來美國較預期為高的通膨數據，以及強勁的就業市場表現透過工資上漲傳導到服務業價格形成螺旋上升，都使聯準會重新評估經濟模式，政策操作模式也回到觀望狀態，不過同時聯準會主席在最新會議上的發言也偏向溫和及鴿派，今年仍可望開起降息循環。

安聯投信表示，展望2024年，軟著陸仍是基本情境，對股票的看法仍維持長期震盪走升，故持有現金的機會成本較高，建議可保持較高水位的股票等風險資產配置，並在未來持續留意通膨數據變化、央行貨幣政策、美債殖利率與美元走勢等，依各項資訊及盤勢等進行動態調整。

在台股部分，安聯投信台股團隊表示，近期盤面上資金輪動速度加快且多集中在具股息相關題材，成為吸引資金、推升大盤的主要題材之一；此外包括部分非金電題材、落後補漲標的等也是吸引資金推動大盤向上的驅動力之一，而其中部分落後補漲的非金電題材主要受惠於財報公布以及獲利上調等正面消息所激勵。

安聯投信台股團隊表示，因5、6月是財報公布季節，同時也遇到部分高股息題材因成分股變化所帶來的資金板塊挪移效應，加速盤面資金輪動；此外在市場陸續反映第一季財報基本面數據、評價走高，並處於市場等待第二季財報基本面數據或是產業新展望前，盤面波動也會加劇，或處在評價面反覆修正的格局中。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，近期資金輪動加速，部分資金青睞的題材成為推動大盤的主要力道，故接下來除了可留意6月初登場的台北電腦展是否有AI相關等新應用與題材外，外資在短期內是否出現資金動能上的改變也應留意。

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