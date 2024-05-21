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空方回補及多方加碼 黃豆價格看漲

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

由於上周阿根廷中部和東部地區降雨較多，且預報指出，該國西部山區以及中部和南部大部分農業地區可能會出現局部霜凍，因此可能對一些較晚播種的黃豆作物造成影響；而截至上周晚些時候，阿根廷黃豆收穫率約為48%。

美國農業部經濟研究局發布報告表示，自1997年以來，美國黃豆種子成本已上漲約260%，黃豆總生產成本已上漲157%。而高昂的生產成本及低廉的市場價格，已經嚴重影響到農民的種植意願，在部分地區黃豆播的種率已經下降至不到10%。

依據美國商品期貨交易委員會CFTC的最新數據顯示，截至5月14日，黃豆期貨非商業投資人的留倉淨空單已大幅下降至約6.5萬口；後續巴西水患問題若持續擴大的話，或是北美地區發生大規模乾旱氣候的話，在市場空方投資人回補空單及多方加碼追價的操作下，很有可能推升黃豆價格。

期貨交易 美國 黃豆

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