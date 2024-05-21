中國大陸宣布房地產利多政策 激勵銅價與油價上漲
街口投信表示，上周五(17日)油價收漲約1.5%，為三周來首次單周收漲，受到對美國降息預期轉趨樂觀及中國大陸宣布房地產振興措施，帶動油價、黃金與銅價上漲；降息預期也帶動全球股指連續七個交易日上漲。
在需求方面，由於美國就業數據回升，上周初請失業金人數減少10,000人，經季節性調整後為222,000人，加上進入夏季駕駛與出遊旺季，使市場預期北美汽油需求成長。而在大陸4月工業產出年增6.7%，以及4月原油流入中國庫存的速度有所加快，2024 年迄今為止，大陸的石油進口成長，進入儲存的進口石油數量比2023年還要多，因此激勵近期對中國需求持正面看法。
另外，加拿大野火可能影響該國一半以上的油砂產量，加拿大目前為全球第四大原油產國，其油砂工業每天生產約330萬桶原油，占全國原油總產量的三分之二。去年加拿大超過20萬桶/日的石油產量因火災而關閉。艾伯塔省目前有43處正在發生的火災，在最壞的情況下，每天超過210萬桶的油砂產量可能會受到影響，即全球原油和凝析油產量的2.6%。美國商品期貨交易委員會CFTC數據，截至5月14日當周，基金與機構法人增加美國原油期貨和選擇權淨多頭部位，終止過去連續三周多單下降的情況，近期油價則呈現區間走勢。
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