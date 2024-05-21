輸液缺貨 衛福部協商短期擴產

因違反「藥事法」ＰＩＣ／Ｓ ＧＭＰ相關規定，製造生理食鹽水、葡萄糖注射液等藥品的永豐化學公司遭衛福部勒令關廠，以致傳出缺藥，食藥署統計，共有十四項藥品受到影響，外界擔心影響患者手術、洗腎。為此，衛福部昨與相關藥廠開會協商，希望短期內擴大產能，彌補缺口。

健保署長石崇良表示，各醫療院所目前輸液庫存量僅剩一到兩周，已著手調高健保價格，協助各醫療院所與其他生產輸液的業者簽約，只要業者調價合理，健保署都會接受。

據了解，永豐化學百分之五十濃度葡萄糖液一千毫升裝健保價格原本為卅九點九元，今年調升至五十八元，但仍比大杯珍奶便宜。至於生理食鹽水的健保價也偏低，五百毫升以上、未滿一千毫升為廿五元，一千毫升以上卅五元，價格低於手搖飲紅茶。

外界認為，這次缺藥與健保砍藥價有關，衛福部次長林靜儀表示，今年已調漲健保葡萄糖注射液給付價格，至於生理食鹽水價格，雖未調整，但也未接獲廠商申覆價格過低，如果將此當成廠商無法生存的原因，這就太過分了。

林靜儀說，這次生理食鹽水缺貨，原因在於永豐市占率達到七成，一旦缺貨，其他業者無法一時補上。為此，將針對寡占市場的藥品，協調各藥廠業者穩定供貨，建立安全機制，目前供需雖然吃緊，但藥品都仍夠用。

林靜儀指出，永豐公司仍有庫存，食藥署派員進駐廠區，緊盯出貨流程，務必按時出貨至合約醫院，同時需均衡出貨，以免出現恐慌性囤貨。目前委請合格廠商增加產能，緊急生產「大包裝沖洗液」、「注射用生理食鹽水」，並尋求專案進口，以達供需平衡。

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