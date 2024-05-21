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財長莊翠雲：修財劃法 難度高

經濟日報／ 記者呂俊儀／台北報導
財政部長莊翠雲。 記者曾原信／攝影
財政部長莊翠雲。 記者曾原信／攝影

立法院財委會昨（20）日排審財政收支劃分法修正草案，財政部長莊翠雲表示，已積極調整分配公式作業，但要兼顧中央財政韌性與地方需求「難度非常高」。她強調，沒有財政部版本，要先把水平部分分配好。

立委共提出14個版本財劃法修正草案，其中只有四個版本未涉及中央再釋出財源，其餘版本都要中央政府「割肉」，釋出財源最低版本是333億元，最多是國民黨團版本的釋出5,777億元。

國民黨立委林德福批評財政部「集權、集錢」，立委賴士葆指「中央捨不得割肉給地方」。立委洪孟楷指出，12年前民進黨在野，時任民進黨主席蘇貞昌、台南市長賴清德、民進黨團幹事長潘孟安就說地方政府因中央統籌分配款不足，預算編不出來，但民進黨執政八年也不修財劃法，中央與地方收入愈來愈懸殊。

莊翠雲指出，中央對地方補助逐年持續增加，對地方挹注已有相當大成長。對於分配公式，她說，各地方政府的自然環境和工商發展條件都不一，希望地方政府先就提高財政自主和公共建設提出具體指標，雙方有共識，就可有明確公式、繼而修法。

莊翠雲說，各地方政府都認為公式有可修正的空間，如有六成統籌分配款先給直轄市，財政部目標是讓公式考量指標更細緻，先解決地方水平分配問題，再考量垂直分配。她直言，水平要先完成調查，雖調查結果已經回來但差距很大，各地方政府都提對自己有利的指標內容，「難度很高」，仍有不小差距要釐清。

地方政府 民進黨 財政部

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