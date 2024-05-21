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我國4月對陸、港、東協訂單 成績亮眼

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
受惠全球外貿成長，我國4月自中國大陸及香港接單106.9億美元，年增16.3%，以電子產品增加12.9億美元最多。記者黃義書／攝影
受惠全球外貿成長，我國4月自中國大陸及香港接單106.9億美元，年增16.3%，以電子產品增加12.9億美元最多。記者黃義書／攝影

經濟部統計處長黃于玲昨（20）日指出，受惠全球外貿成長，我國4月自中國大陸及香港接單106.9億美元，年增16.3%，以電子產品增加12.9億美元最多，主要增加項目包括晶圓代工、記憶體、印刷電路板等。

4月我主要訂單來源，以中國大陸及香港、東協表現最突出。4月來自陸港接單金額為106.9億美元，年增16.3%，扣掉今年元月受春節因素影響而年增高達28%，可說是2022年3月以來最大增幅。

4月主要接單地區概況
4月主要接單地區概況

針對中國大陸對我下單增加，黃于玲分析，大陸今年4月出口成長1.5%，因外需成長，衍生對我下單增加，簡言之，主要是受惠於全球貿易動能提升，而非來自內需。

其中對我下單以電子產品增加最多，主要項目晶圓代工、記憶體及印刷電路板等，都是新興科技應用擴大帶動，如電動車、淨能等需求。黃于玲指出，大陸手機需求也有較明顯回溫，增加相關零組件訂單。

此外，過去一年，有一歐洲客戶原自歐洲下單、改自東協下單，這項影響已結束，但4月我來自東協接單金額為78.9億美元，年增22.5%，表現仍佳。

晶圓代工

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