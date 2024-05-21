4月外銷訂單 傳產貨品接單…黑翻紅
經濟部昨（20）日發布4月外銷訂單金額，傳產貨品接單表現似乎出現曙光。包括基本金屬製品、塑橡膠製品及化學品等傳統貨品接單年增率，紛紛由黑翻紅；機械接單雖仍受投資意願保守衝擊，但因半導體設備接單成長，年減幅縮小。
經濟部統計處長黃于玲表示，4月機械產品接單15.9億美元，年減3.4%，主因全球景氣復甦步調緩慢，廠商投資意願仍顯保守，惟半導體設備接單成長，抵銷部分減幅。
4月機械接單年減幅度由3月的二位數，轉為個位數，減幅縮小。
黃于玲分析，近期包括基本金屬、化學品、塑橡膠製品等傳統貨品接單，都受惠於庫存回補效應，加上部分原物料價格如石油漲價，挹注訂單金額，因此接單年增率由上月負成長轉為正成長。
她表示，經濟部樂見庫存回補動作，也認為會持續，惟因客戶現在下單節奏有別於過去，現多以急單或轉單方式回補庫存，究竟庫存回補會持續多久，或是轉為穩定訂單，仍有待觀察。
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