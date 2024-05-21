花敬群任住都中心董座
內政部昨（20）日宣布，前內政部次長花敬群卸任後，為借重其住宅及都更專業，行政院聘任為國家住都中心專任董事長。
國家住都中心自2018年8月1日成立，五年多以來就由花敬群擔任政府機關代表董事，並代理執行董事長職務，可說是最了解住都中心的董事長。
花敬群在擔任內政部政次期間，扛起社宅、都更、危老等重要業務，也是住都中心成立的推手，他在520之後不再續任內政部政次，動向備受關注，如今確認專任住都中心董座，外界並不意外。
內政部表示，花敬群卸任政次職務後，為借重其住宅及都更等專業，經行政院聘任為國家住都中心專任董事長，協助日後國家住都中心繼續推動社住興辦及都更等重大政策計畫。
國家住都中心成立以來，近年持續擴大量能，公辦都更不僅已跨出雙北，更揮軍南下、在高雄設立辦公室。國家住都中心成立之初，原希望從產業界覓才，暫時先由花敬群代理董座。而當時他身兼政次、住都中心董事長二職，因能銜接政策制定與實務執行面，頗受外界肯定。
如今花敬群專任住都中心董座，將專心推動社宅及公辦都更、危老等執行，在他專任之後，外界看好能穩定軍心，帶領住都中心業務闊步。
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