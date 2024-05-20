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中信銀攜工研院推講座 助中小企永續淨零和數位轉型

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
中信銀行攜手工研院舉辦「中小企業永續講座」，由左至右為中信銀行個金臺中區域中心經理李慧祈、新興金融處處長陳明輝、工研院產業服務中心綠色數位經濟組長廖榮皇、中信銀行法金產品行銷部部長曾秋華。圖／中信銀行提供
中信銀行攜手工研院舉辦「中小企業永續講座」，由左至右為中信銀行個金臺中區域中心經理李慧祈、新興金融處處長陳明輝、工研院產業服務中心綠色數位經濟組長廖榮皇、中信銀行法金產品行銷部部長曾秋華。圖／中信銀行提供

中國信託銀行攜手工業技術研究院在5月舉辦「中小企業永續講座」，就國內外永續金融趨勢、企業家族財富傳承與稅務規劃以及數位製造轉型等三大主題，與國內出口金屬加工業、自行車零件製造商的中小企業主及國際知名消費品牌大廠供應鏈等廠商代表交流，協助中小企業因應永續傳承與數位營運的雙軸轉型浪潮，對此中信銀新興金融處處長陳明輝進而指出，中信銀已訂定努力目標，預計2030年累計輔導1000家中小企業進行淨零轉型。

中信金也表示，永續議題全球矚目，企業轉型刻不容緩，中信金身為永續金融先行者聯盟的一員，去年與工研院攜手推出綠色金融與淨零科技雙管齊下的創新服務模式，打造符合國際趨勢發展的技術輔導方案。除了擬協助至少千戶的中小企業戶進行淨零轉型，中信銀也建議，中小企業應優先辨識利害關係人期待，制定淨零實施路徑；此外，永續轉型需要金流支持，中信銀行也提醒企業客戶可善用由經濟部「疫後振興及低碳智慧融資專案」、中信銀行ESG資金組合式貸款等金融商品，啟動產業鏈轉型。

工研院產業服務中心綠色數位經濟組長廖榮皇表示，2022年台灣中小企業家數逾163萬家，為了符合國際永續潮流趨勢，工研院三年前開始協助經濟部中小及新創企業署辦理中小企業因應淨零碳趨勢提升綠色競爭力計畫，目前已經輔導386家中小企業。去年參加綠色競爭力計畫的中部知名扣件廠商三御股份有限公司董事長鄭孟賢，出席講座時也分享過去公司轉型無法有效利用外部單位資源，未來期望借重中國信託及工研院的協助，持續往淨零減碳的目標邁進。

至於近年企業面臨接班與轉型的雙重挑戰，中信銀則推薦其「資產管理」及「家族治理」服務體系可協助客戶達成永續傳承的願景。另一方面，許多中小企業已陸續導入多種數位工具，面對淨零減碳及數位化的挑戰，工研院則可整合機械所、綠能所、材化所的資源幫助台灣產業提升競爭力。

中信銀行 工研院

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