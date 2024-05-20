瑞銀：日圓續軟年底見160 外資失望日企表現流向中港股

瑞銀投資銀行首席日本經濟學家足立正道（Masamichi Adachi）20日指出，日本正面臨30年來首次經濟正常化，惟日圓貶值加劇日本境內食品與能源成本上升，人們感受生活成本成長壓力，特別是中低收入戶與小型企業，估計日本央在啟動升息前，必須先觀望幾個月的消費能力表現。

足立正道認為，瑞銀估計最適合日本央行升息時間點是7月，但實務上啟動升息時間，10月機率高於7月，預期日圓疲軟持續，年底前仍有機會見到160日圓兌1美元。足立正道解釋，美國聯準會（Fed）將自9月開始降息，但瑞銀估計全年僅降息50個基點（1基點為0.01個百分點），日本央行今年底前將升息到0.5％，意味美日利差仍大，只要目前市場風險波動仍存在，就不太可能看到日圓對美元升值。

惟明年將可見到日圓升值到140日圓兌1美元，因瑞銀估計，2025年美Fed啟動7次降息、日本啟動3次升息，明年的確是日圓升值的時機點

日股第二季初至今下跌，相較中港股市本季表現理想，是否印證市場談話，認為資金正在流出日本股市轉往大陸、香港等市場？足立正道認為，對於市場認為熱錢正在從日股流向陸股看法，目前日企透過提高股利等吸引股東，但企業成長令市場失望，日本首季GDP萎縮，加上日圓持續疲軟，導致投資人失望，惟瑞銀仍相信等待日本升息結束消費疲弱，日圓回升，將再次推動日股上漲。

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤認為，過去4、5個星期港股上漲約兩成，主因日股、印度、美股都已大幅成長、變得昂貴，基於中港股市價格便宜，以及大陸官方正在強化上市公司良好企業治理，相關正面消息有助增加陸股與港股吸引力，但外資回流是否能持續，要看政策能否繼續持續。

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