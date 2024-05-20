中國大陸外需轉強 增加對我國晶圓代工、記憶體、印刷電路板訂單

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部統計處長黃于玲20日指出，受惠全球外貿成長，中國大陸及香港4月我國接單自中國大陸金額106.9億美元，年增16.3%，以電子產品增加12.9億美元最多，主要增加項目包括晶圓代工、記憶體、印刷電路板等。

4月我國主要訂單來源，以中國大陸及香港、東協表現最突出。4月來自中國大陸及香港接單金額為106.9億美元，年增16.3%，扣除掉今年1月受春節因素影年增高達28%，可說是2022年3月以來最大增幅。

針對中國大陸對我國下單增加，黃于玲分析，中國大陸今年前4月出口成長1.5%，因外需成長，衍生對我國下單增加，簡言之，主要是受惠於全球貿易動能提升，而非來自內需。對我國下單以電子產品增加最多，主要項目晶圓代工、記憶體及印刷電路板等，都是新興科技應用擴大帶動，如電動車、淨能等需求。她也指出，中國大陸手機需求也有較明顯回溫，增加相關零組件訂單。

過去一年，有一歐洲客戶原本自歐洲下單改自東協下單的影響已經結束，但4月我國來自東協接單金額為78.9億美元，年增22.5%，表現仍佳。

黃于玲分析，4月東協訂單以資訊通信產品增加9.8億美元最多，主要項目就是伺服器及顯示卡，反映的是AI強勁需求趨勢；此外，受惠電子供應鏈轉移，也帶動晶圓代工等電子產品訂單增加。她認為，AI需求強勁及供應鏈轉移都是實質性動能，未來東協訂單仍會持續成長。

晶圓代工

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