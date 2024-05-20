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傳產見曙光？4月機械產品接單因「這項設備」成長 衰退幅度大幅縮小

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
進出口示意圖。 圖／聯合報系資料照片
進出口示意圖。 圖／聯合報系資料照片

賴政府520上任，經濟部20日發布4月外銷訂單金額成長率表現優於預期，傳產貨品接單表現似乎出現曙光。包括基本金屬製品、塑橡膠製品及化學品等傳統貨品接單年增率，紛紛由黑翻紅；機械接單雖仍受投資意願保守衝擊，但因半導體設備接單成長，年減減幅縮小。

經濟部統計處長黃于玲表示，4月機械產品接單15.9億美元，年減3.4%，主因全球景氣復甦步調緩慢，廠商投資意願仍顯保守，惟半導體設備接單成長，抵銷部分減幅。4月機械接單年減幅度由3月的二位數，轉為個位數，減幅縮小。

黃于玲分析，近期包括基本金屬、化學品、塑橡膠製品等傳統貨品接單，都受惠於庫存回補效應，加上部分原物料價格如石油漲價，挹注訂單金額，因此接單年增率由上月負成長轉為正成長。

她表示，經濟部樂見庫存回補動作，也認為會持續，惟因客戶現在下單節奏有別於過去，現多以急單或轉單方式回補庫存，究竟庫存回補會持續多久，或是轉為穩定訂單，仍有待觀察。

經濟部指出，4月基本金屬製品接單22.3億美元，年增3.5%；4月塑橡膠製品接單16.1億美元，年增4.2%，主因下游客戶回補庫存，加上原料成本上漲支撐產品售價所致。4月化學品接單15.4億美元，年增8.0%，主因國際油價上漲推升石化產品價格，加上客戶回補庫存，以及藥品接單成長所致。

經濟部

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