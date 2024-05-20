520首波國家政策智庫人事異動 王健全接中經院代理院長

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
中經院副院長王健全。記者林俊良／攝影
中經院副院長王健全。記者林俊良／攝影

520首波國家政策智庫人事異動。中華經濟研究院院長葉俊顯20日正式向同仁道別，懸缺職務由中經院副院長王健全暫代。據了解，王健全已在中經院服務約30年，同仁們盛讚，「這根本是無縫接軌」，而王健全也將親自主持6月3日的5月台灣採購經理人指數發布會。

中經院同仁形容，王代理院長不僅非常熟悉中經院各所的運作，人和更是沒話說，與各部會如經濟部、數發部也都有密切互動，且他還深耕產業，可以說是一位非常接地氣的代理院長。

而葉俊顯520歸建中央研究院經濟研究所研究員，他擔任中經院院長一職約有一年五個月的時間，加計之前接任副院長一職，在中經院服務已逾五年半。

葉俊顯自2018年11月1日起借調至中經院服務，至2024年5月19日借調期滿。5月20日歸建中研院經濟所，他今日親筆向全院主管和員工致謝，感謝大家一直以來的共同努力。

建中 520

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