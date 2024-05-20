工研院：五大產業縱橫連結 強化與國際鏈結

工研院產科國際所研究總監楊瑞臨20日表示，賴總統強調五大信賴產業，除了台灣已有優勢的半導體、AI，在軍工、安控、通訊部分去中化，能強化防衛能力，確保台灣供應鏈的安全，得到全世界自由民主國家的長期夥伴關係。

賴總統在就職演說中的重要經濟政策，包括發展半導體、人工智慧、軍工、安控，以及次世代通訊等「五大信賴產業」。楊瑞臨表示，台灣供應鏈長期以來在設計跟製造有相當大的產業能量，近年全世界包括日本、印度、英國 、澳洲進行產業鏈重組，台灣身為供應鏈不可或缺的一環。

他指出，美中科技戰之前，台灣在軍工、安控、通訊機會相對來講小，但在美國去中化趨勢下，台灣這三大產業也將得到全世界信賴。

楊瑞臨指出，軍工提升台灣對外防衛能力，要民主和平維持現狀，增加台灣的經濟韌性，確保台灣供應鏈的安全，得到全世界自由民主國家的長期夥伴關係，緊密扣合，必須與美國和其盟國建立軍工、安控跟通訊的供應鏈關係。

楊瑞臨表示，通訊技術中，例如6G預計2030年開始商轉，在四年內會開始基礎建設的布建，台灣通訊產業也要積極參與國際標準訂定。

楊瑞臨認為，不管是軍工、安控，以及通訊，最關鍵的重點建立在半導體、人工智慧的基礎上，軍工、安控、通訊在台灣半導體產業加持下，加速全球發展，AI也帶動產業全面轉型。五大產業在台灣需要有更多的縱向跟橫向的鏈結 ，一起搶攻國際市場。

楊瑞臨表示，台灣市場很小、人口數少，要促進AI產業化、產業AI化 ，要鏈結國際，跟重要的領導國家合作，在AI的部分緊密合作，蔡總統任內已經有初步的成果，未來持續跟以美國為首重要國家、加拿大、日本、英國等合作，提升國際鏈結的力道。

在政策上，這五大產業不是只與單一部會有關，需要跨部會的政策，包含數發部、經濟部、國防部、國科會、國發會等，跨部會緊密連結合作，讓產業能縱向跟橫向的鏈結跨部會緊密連結合作，攜手努力，得到國際的青睞跟信賴。

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