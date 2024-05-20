快訊

澳交換生老鼠藥中毒案外案 台籍女密友家中搜出英籍前夫骨灰

直播／520國宴首度移師台南 賴清德親曝原因：感謝各國帶給台灣堅定力量

工研院：五大產業縱橫連結 強化與國際鏈結

經濟日報／ 記者李泠秭／即時報導

工研院產科國際所研究總監楊瑞臨20日表示，賴總統強調五大信賴產業，除了台灣已有優勢的半導體AI，在軍工、安控、通訊部分去中化，能強化防衛能力，確保台灣供應鏈的安全，得到全世界自由民主國家的長期夥伴關係。

賴總統在就職演說中的重要經濟政策，包括發展半導體、人工智慧、軍工、安控，以及次世代通訊等「五大信賴產業」。楊瑞臨表示，台灣供應鏈長期以來在設計跟製造有相當大的產業能量，近年全世界包括日本、印度、英國 、澳洲進行產業鏈重組，台灣身為供應鏈不可或缺的一環。

他指出，美中科技戰之前，台灣在軍工、安控、通訊機會相對來講小，但在美國去中化趨勢下，台灣這三大產業也將得到全世界信賴。

楊瑞臨指出，軍工提升台灣對外防衛能力，要民主和平維持現狀，增加台灣的經濟韌性，確保台灣供應鏈的安全，得到全世界自由民主國家的長期夥伴關係，緊密扣合，必須與美國和其盟國建立軍工、安控跟通訊的供應鏈關係。

楊瑞臨表示，通訊技術中，例如6G預計2030年開始商轉，在四年內會開始基礎建設的布建，台灣通訊產業也要積極參與國際標準訂定。

楊瑞臨認為，不管是軍工、安控，以及通訊，最關鍵的重點建立在半導體、人工智慧的基礎上，軍工、安控、通訊在台灣半導體產業加持下，加速全球發展，AI也帶動產業全面轉型。五大產業在台灣需要有更多的縱向跟橫向的鏈結 ，一起搶攻國際市場。

楊瑞臨表示，台灣市場很小、人口數少，要促進AI產業化、產業AI化 ，要鏈結國際，跟重要的領導國家合作，在AI的部分緊密合作，蔡總統任內已經有初步的成果，未來持續跟以美國為首重要國家、加拿大、日本、英國等合作，提升國際鏈結的力道。

在政策上，這五大產業不是只與單一部會有關，需要跨部會的政策，包含數發部、經濟部、國防部、國科會、國發會等，跨部會緊密連結合作，讓產業能縱向跟橫向的鏈結跨部會緊密連結合作，攜手努力，得到國際的青睞跟信賴。

AI 半導體 美國

延伸閱讀

字節跳動「豆包」 成中國大陸最受歡迎AI聊天機器人

工研院與日立集團強強聯手 開拓材料領域新局面

台積電贈工研院三部半導體高階製程設備 助臺灣產學研發接軌國際

工研院：台灣應發展虛擬電廠穩供電

相關新聞

賴總統表態爭取加入區域經濟整合 劉大年：兩岸緊張恐加劇經貿對抗

新任總統賴清德就職演說提出除了延續申請中的CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步協定），也將積極爭取加入區域經濟整合，與民主國...

沈榮津正式出任開發金副董 將再出任三家上市公司獨董和董事

開發金控今日召開董事會，完成選任前閣揆、台灣金控董事長沈榮津接任副董事長，開發金指出，未來將借重其對國際經濟局勢、全球產...

520首波國家政策智庫人事異動 王健全接中經院代理院長

520首波國家政策智庫人事異動。中華經濟研究院院長葉俊顯20日正式向同仁道別，懸缺職務由中經院副院長王健全暫代。據了解，...

4月外銷訂單連兩紅 渣打銀：美中需求反彈對台屬好消息

經濟部20日發布4月外銷訂單統計，受惠人工智慧應用以及雲端產業需求暢旺，4月外銷訂單達471美元、年增10.8％，連續兩...

勞動部：未足額進用身障比率 91年來同期最低

勞動部今天公布未足額進用身障名單，中鋼、中鼎及榮工都因引進移工而導致未足額進用，名列私立單位前三名，但綜合數據看，整體公...

Uber eat併購案 新北：研議外送契約示範條款

台灣外送平台Uber eat公司設籍在新北市，將合併Foodpanda，新北市勞工局長陳瑞嘉表示，將比照台北市政府，研議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。