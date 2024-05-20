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4月外銷訂單連兩紅 渣打銀：美中需求反彈對台屬好消息

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
進出口示意圖。 圖／聯合報系資料照片
進出口示意圖。 圖／聯合報系資料照片

經濟部20日發布4月外銷訂單統計，受惠人工智慧應用以及雲端產業需求暢旺，4月外銷訂單達471美元、年增10.8％，連續兩個月正成長。渣打銀行東北亞區高級經濟師符銘財今日晚間指出，4月外銷訂單年增率優於市場預估6.1％，但遜於渣打銀先前預估13.4％。

渣打銀認為，4月年增率寫2022年3月以來成長最迅速一次，受惠低基期效應，因2022年中以來外銷訂單持續落在負成長。

符銘財分析，雖然對市場前景憂喜參半，以及海外訂單數據亮眼成績主要受益低基期效應，最新數據也說明海外訂單數據將持續受益於低基期效應，惟美國和中國大陸市場的需求快速反彈，對以科技業為主的台灣仍屬好消息。

符銘財指出，以單月成長來看，外銷訂單4月下滑 0.1%，與3月 25% 的月成長呈相反走勢。由於四月三日的大地震主要影響區域為花蓮和台東東部沿海地區，根據最新數據，包括新竹科學園區在內的全台主要科技園區中，主要幾家主要科技、半導體公司在經歷短暫停工、完成安全檢查後，同一天即恢復運營。因此，4月包括電子零件（半導體）和資訊與通訊產業在內的科技類外銷訂單依舊維持單月成長1％，較去年同期成長16％。但不包括科技類的外銷訂單月則下滑2.4％，不過，仍較去年同期成長1.5％。

值得注意的是，運輸設備的外銷訂單出現單月負成長3.1%，也較去年同期下跌 28.9%，受全球汽車和電動汽車銷售數據疲軟衝擊。

以國家、區域細分來看，來自美國的外銷訂單單月成長 2.6%，較去年同期成長 11.8%，日本外銷訂單單月成長 2.6%，但較去年同期下跌 10.5%；歐洲單月成長下跌7.4%，較去年同期下跌 0.2%；對中國大陸外銷則出現單月下跌 3.8%，但受益於低基期，仍維持16.3% 的年成長幅度。

整體而言，符銘財認為，2024年前四個月，臺灣的科技類訂單較去年成長 3.8%（2023年為負成長 14%），非科技訂單則較去年同期進一步下跌 4.4%（2023年為負成長 19.4%）。單就科技類訂單來看，主要歸功於美國 (年成長18.2%）和中國大陸（年成長 20.9%）市場的需求強勁；同期來自日本和歐洲的科技類訂單則分別較去年同期下跌 11.6% 和 26.4%，再次印證主要市場復甦情況不一的局勢。

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