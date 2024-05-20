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賴總統就職演說 商總籲有原則兼具彈性處理兩岸事務

中央社／ 台北20日電

總統賴清德今天就職演說發表兩岸論述相關內容，對此商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰表示，樂見賴總統向對岸釋善意；商總理事長許舒博則認為賴總統發言「稍微硬了一點」，建議有原則、有彈性的處理兩岸事務，避免雙方硬碰硬、毫無進展局面。

賴總統今天發表就職演講，針對兩岸立場論述，他除了強調中華民國與中華人民共和國互不隸屬之外，也指出新政府將秉持「四個堅持」，不卑不亢維持現狀，呼籲中國停止對台灣文攻武嚇，一起和台灣承擔全球的責任，致力於維持台海及區域的和平穩定。

許舒博表示，賴總統針對兩岸議題的發言「稍微硬了一點」，建議有原則、有彈性的處理兩岸事務，若只有原則、沒有彈性，最後雙方只會硬碰硬、沒有任何進展，兩岸事務與人員交流、經濟發展密切相關，但目前兩岸關係氣氛低迷之下，討論任何開放的議題都是空談。

許舒博指出，中國大陸國台辦對於賴總統就職典禮的回應口氣也很強硬，此外，今天台股表現，也反映資本市場對演講內容的想法。

許舒博認為，賴總統的就職典禮發言並未改善兩岸關係，新政府考慮國際地緣政治的現實，未來應提出具體作為改善兩岸關係。

賴正鎰表示，樂見賴總統向對岸釋善意，宣示要從重啟雙邊的觀光旅遊與來台就學大陸學生就學權益做起，這絕對有助於加速兩岸對話及和平穩定。

賴正鎰也對新政府提出5大建言，首先是必須要在兩岸政策展現善意，全面開放兩岸旅遊與恢復官方對話，兩岸全面開放團客與自由行旅遊，恢復到馬英九時代對飛航班數量與城市；其次是穩定供電及不漲電價。

第3是台灣爭取加入CPTPP與RCEP等國際貿易組織，爭取更多出口貿易額與關稅互惠；第4是加速開放金融政策，讓台灣取代香港，成為亞太金融中心；第5為借重台灣是半導體科技島的實力，除了成為AI伺服器主要輸出國，也要重視生醫科技與AI創新科技扶持政策。

工商協進會發布聲明表示，兩岸關係對台灣穩定發展至關重要，期盼政府一定要謹慎妥適處理兩岸關係，建議藉由多方管道與大陸進行溝通，釋放善意，重啟兩岸對話，促進兩岸恢復務實交流與合作。

針對產業議題，工商協進會表示，台灣過去幾年，在半導體與高科技產業表現亮眼，建議新政府創造更多護國群山，讓台灣的產業均衡發展；賴總統未來施政將致力打造「健康台灣」，工商界建議「5大信賴產業」延續之前「5+2創新產業計畫」、「6大核心戰略展業」規劃，納入生醫產業、民生產業。

此外，工商協進會期盼政府優化國內投資營運環境，規劃前瞻創新的產業政策協助台商海外布局，鞏固台灣產業在全球的戰略價值地位。

對於產業關切的供電問題，工商協進會表示，新執政團隊採取更為彈性務實態度，台灣需要多元能源配置選項，才能強化國家能源韌性、及早達到淨零排放目標；能源配比應回歸到科學與專業角度考量，任何發電選項都應列入考量，亦能確保台灣企業維持供應鏈競爭優勢。

兩岸關係 新政府 許舒博

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