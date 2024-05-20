賴總統盼與加拿大深化夥伴關係 協助我加入CPTPP

賴總統20日下午接見加拿大國會「我國正副總統就職慶賀團」，感謝加拿大對台灣的支持，展現雙邊友好情誼，與台灣一起迎向疫後復甦新階段。今年適逢加拿大擔任「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）輪值主席國，非常期待能支持台灣加入CPTPP，並深化雙邊夥伴關係，一起為世界做出更多貢獻。

賴總統致詞時表示，上次史葛洛（Judy Sgro）會長率團訪台，是在2022年參加雙十國慶，也是加拿大疫情解封後的第一團。如今，史葛洛會長和各位貴賓前來參加他與蕭美琴副總統就職典禮，除再次展現加拿大和台灣的友好情誼，也與臺灣一起迎向疫後復甦新階段。他要向訪賓表達誠摯歡迎，也感謝加拿大對臺灣的支持。

賴總統指出，近年來，加拿大持續透過G7峰會等雙邊以及多邊國際場域，強調台海和平穩定重要性。未來，臺灣也會與加拿大以及理念相近國家，共同維護台海安全，促進印太區域繁榮發展。

賴總統強調，台灣與加拿大共享民主自由價值，產業結構也高度互補，尤其近年雙邊貿易額大幅成長，彼此已是重要貿易夥伴。去年12月台灣和加拿大簽署「投資促進及保障協議」，今年4月也簽署「科學、技術及創新合作協議」，都為雙方合作交流奠定良好基礎。

賴總統表示，台灣在全球產業發展和國際地緣政治，都扮演重要角色，我們願意貢獻更多力量，推動國際社會繁榮和進步。今年適逢加拿大擔任CPTPP輪值主席國，我們非常期待，加拿大能夠支持台灣加入CPTPP，繼續深化台灣與加拿大夥伴關係，一起為世界做出更多貢獻。

最後，總統再次感謝史葛洛會長及各位貴賓對台灣的堅定友誼，並祝福此行成果豐碩。

史葛洛致詞時表示，非常感謝賴總統撥冗會面，很高興也很榮幸代表加拿大致上恭喜之意。今日總統就職典禮是歷史性一刻，不僅充分展現總統的領導能力，以及台灣的各項進展與進步，也讓全世界對台灣更有信心。

史葛洛指出，加拿大與台灣的友誼非常深遠，且建基於相互尊重及共享價值上，相信總統就任之後，雙邊將繼續深化各項合作，包括貿易、教育、科學和文化等領域。他認為，台灣經濟繁榮，為印太區域貢獻良多，尤其是在貿易多元化方面，對印太區域的穩定與成長非常重要。如同賴總統剛才所說，台灣與加拿大簽署「投資促進及保障協議」，不僅增進雙邊合作，帶來更多經濟成長，創造更多就業機會，也展現台灣各項成就，讓全世界看到台灣是自主的國家，且對區域有非常大的貢獻。

史葛洛表示，今天就職典禮上，大家看到了賴總統的智慧與勇氣，相信之後定可引領台灣持續維持和平、繁榮與進步，展開新篇章。至有關台灣盼加入CPTPP，他們將持續進行討論，希望可以協助台灣加入。未來，訪團會繼續支持台灣，也非常期待之後的各項合作。

訪團成員尚包括加拿大聯邦眾議院外交暨國際發展委員會主席艾薩晰(Ali Ehsassi)、財政委員會主席馮賽卡(Peter Fonseca)、眾議員吉欽(Robert Kitchen)、湯瑪絲(Rachael Thomas)、庫熙(Stephanie Kusie)、國防委員會副主席諾蔓婷(Christine Normandin)、自然資源委員會主席夏侯(George Chahal)、司法暨人權委員會主席迪雅傅(Lena Metlege Diab)，由外交部主任秘書唐殿文及駐加拿大代表處大使曾厚仁等陪同，前來總統府晉見總統，總統府秘書長潘孟安及國安會秘書長吳釗燮也在座。

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