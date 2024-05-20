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賴總統表態爭取加入區域經濟整合 劉大年：兩岸緊張恐加劇經貿對抗

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
中經院區域發展研究中心主任劉大年。本報資料照片
中經院區域發展研究中心主任劉大年。本報資料照片

新任總統賴清德就職演說提出除了延續申請中的CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步協定），也將積極爭取加入區域經濟整合，與民主國家簽訂雙方投資保障協定，中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年表示，原本賴總統上任前曾釋出可由兩岸執政黨展開良性對話，但就職演說中共反應強硬，若兩岸關係更緊張，未來不但加入CPTPP或其他功能性協定壓力更大，恐怕大陸也會進一步加強經貿制裁，兩岸經貿可能繼續緊繃對抗。

劉大年分析，目前全球經貿環境大致有三種，一個是美國推動的類似與台灣簽定的21世紀貿易倡議，或是印太經濟架構；第二種是類似CPTPP，或與其他國家的雙邊經貿協定；第三種是一些功能性特定協定，例如數位貿易協定、關鍵礦物協定。這三者中，台灣與美國21世紀貿易倡議已在520前簽首批協定，最近又有一回合談判，這部分看起來會繼續推，沒有大問題，其他兩種都面臨挑戰。

劉大年表示，台灣能否加入CPTPP，今年是關鍵的一年，最快第三季就會開執委會決定是否針對台灣加入案組成工作小組，原本地主國加拿大對台相對友好，但此次就職演說後，大陸國台辦提出強力反擊，顯示兩岸關係沒有進展，甚至可能更緊繃，如此一來，原本就反對台灣加入的大陸，可能會加大對其他國家的施壓，導致台灣加入CPTPP的阻力加大。由於第三季很快就到，兩岸能否迅速化解緊張，期間壓力很大。

至於一些比較不具敏感性的功能性國際協定，包括租稅投資保障協定等，會不會也因為兩岸衝突面臨更大挑戰，也值得觀察，因為畢竟各國對中國大陸仍有一些顧慮，也會有所忌憚。

劉大年表示，大陸商務部去年12月21日認定台灣對大陸存在貿易壁壘，元旦起中止ECFA早收清單與石化相關12項減讓關稅，一月商務部又釋出消息表示研擬中止機械、汽車零配件、以及紡織等產品減讓關稅，此部分迄今四個月沒有執行；原本賴清德就任前曾釋出可由兩岸執政黨展開良性對話等善意，可能有轉機，但現在會不會因為賴的談話觸怒而會執行，可能性極高，如此將讓兩岸經貿繼續對抗緊繃。

他說，雖然台灣對大陸投資已經明顯減少，前年就被投資東協超過，出口大陸也沒那麼好了，但台灣過去到現在對大陸累積的投資仍很多，對大陸仍有805億貿易順差，仍是台灣重要市場，對大陸貿易有一定強度，政府仍要就若受到大陸貿易制裁增加提早因應。

CPTPP 兩岸關係

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