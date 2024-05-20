Uber eat併購案 新北：研議外送契約示範條款
台灣外送平台Uber eat公司設籍在新北市，將合併Foodpanda，新北市勞工局長陳瑞嘉表示，將比照台北市政府，研議訂定外送平台勞務契約示範條款，保障外送員勞工權益。
新北市議會今天進行業務質詢，民進黨議員黃淑君表示台灣外送平台Uber eat將合併Foodpanda，恐大量衝擊現有外送人員收入，進而變相影響商品價格，降低消費者消費意願。
黃淑君說，過去外送平台也曾片面要求收取平台費用，並且降低外送人員的報酬，近期台北市政府研議訂定外送平台勞務契約示範條款，預計兩個月內送至相關單位參考使用，黃淑君要求新北市應比照台北市作法，共同捍衛新北市外送人員的勞工權益，同時向外送平台提送相關管理建議。
陳瑞嘉表示，Foodpada公司設籍在台北市，而Ubereat的公司設籍在新北市，因此，會比照北市的作法研議訂定外送平台勞務契約示範條款。但他強調，外送平台的勞工權益不是單一縣市的問題，中央應就此研訂適用全國性的規範；法制局長蔡庭榕也表示，會配合和勞工局一起來做。
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