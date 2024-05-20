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沈榮津正式出任開發金副董 將再出任三家上市公司獨董和董事
開發金控今日召開董事會，完成選任前閣揆、台灣金控董事長沈榮津接任副董事長，開發金指出，未來將借重其對國際經濟局勢、全球產業鏈重組，以及其在政界及金融界領域等專業豐富的經驗，協助開發金控各項業務持續成長。
沈榮津擔任公職53年，歷任經濟部工業局局長、次長、部長及行政院副院長等要職，開發金指出，沈榮津理念與開發金控的發展藍圖多所契合，沈榮津過去主導產業轉型及投資台灣方案，打造台灣成為高階製造、半導體先進製程、高科技研發及綠能發展等四大中心，帶動電動車及生醫等新興產業發展，並積極推動台灣企業朝向淨零永續轉型，結合政策金融支持產業數位轉型、淨零轉型，為台灣經濟成長奠定重要基礎，均為開發金擬借重其專才之處。
除了接任開發金副董事長之外，沈榮津在今年上市公司股東會進行改選之後，還將再接下三份新工作，包括東元電機的獨立董事、世界先進董事，以及家登精密工業的獨董，也使沈榮津成為今年上市公司改選在「傳產、金融、科技」三大領域最豐收的頭號人物。
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